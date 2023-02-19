В «ПСЖ» рассказали о характере травмы Неймара. Он плакал, покидая поле на носилках

«ПСЖ» опубликовал заявление о состоянии нападающего Неймара.
- Бразилец подвернул ногу в матче с «Лиллем» (4:3) и плакал, покидая поле на носилках.
- Неймар до травмы успел забить и ассистировать.
- Сообщалось, что он рискует пропустить матч с «Баварией» в ЛЧ.
31-летний футболист избежал перелома. У него выявлено растяжение связок голеностопа.
Повторный осмотр Неймара состоится через два дня.
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Источник: сайт «ПСЖ»