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    В «ПСЖ» рассказали о характере травмы Неймара. Он плакал, покидая поле на носилках

    «ПСЖ» опубликовал заявление о состоянии нападающего Неймара.

    • Бразилец подвернул ногу в матче с «Лиллем» (4:3) и плакал, покидая поле на носилках.
    • Неймар до травмы успел забить и ассистировать.
    • Сообщалось, что он рискует пропустить матч с «Баварией» в ЛЧ.

    31-летний футболист избежал перелома. У него выявлено растяжение связок голеностопа.

    Повторный осмотр Неймара состоится через два дня.

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    Источник: сайт «ПСЖ»

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    19.02.2023 23:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12298

      DeStar 9 минут назад

      чего ж такой хрустальный....

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