Неймар рискует пропустить матч с «Баварией»

Нападающий «ПСЖ» Неймар может не успеть восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», пишет французская газета Le Parisien.

Бразилец травмировал голеностоп в матче 24-го тура Лиги 1 против «Лилля» (4:3). У Неймара диагностировано растяжение связок правой лодыжки. Издание пишет, что, вероятно, спортсмен пропустит от недели до трех.

Точный срок восстановления должен быть известен в ближайшие два дня.

Игра с «Баварией» в Мюнхене состоится 8 марта.

Неймар в матче с «Лиллем» успел забить и ассистировать.

В сезоне Лиги чемпионов у Неймара 6 матчей, 2 гола, 2 ассиста.

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