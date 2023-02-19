Неймар получил тяжелую травму голеностопа и заплакал

Нападающий «ПСЖ» Неймар получил травму голеностопа в матче 24-го тура Лиги 1 против «Лилля».

В начале второго тайма бразилец неудачно вступил на правую ногу, подвернув ее. Неймара унесли на носилках.

Неймар в матче с «Лиллем» успел забить и ассистировать.

Вместо Неймара вышел Уго Экитике на 51-й минуте.

8 марта «ПСЖ» предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Cкриншот трансляции beIN SPORT.

Коллаж телеграм-канала «Матч ТВ».

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