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    Неймар получил тяжелую травму голеностопа и заплакал

    Нападающий «ПСЖ» Неймар получил травму голеностопа в матче 24-го тура Лиги 1 против «Лилля».

    В начале второго тайма бразилец неудачно вступил на правую ногу, подвернув ее. Неймара унесли на носилках.

    • Неймар в матче с «Лиллем» успел забить и ассистировать.
    • Вместо Неймара вышел Уго Экитике на 51-й минуте.
    • 8 марта «ПСЖ» предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

    Cкриншот трансляции beIN SPORT.

    Коллаж телеграм-канала «Матч ТВ».

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    Источник: Бомбардир.ру

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