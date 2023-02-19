Чернышов: «Спартак» в этом году может побороться даже за чемпионский дубль»

Он с 1 тура всё борется. Ожидание 1 место. Результат - 10. Гыгыгы
Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о чемпионских перспективах московского клуба.
«В этом году «Спартак» может побороться даже за чемпионский дубль. Почему нет? Если ты участвуешь в турнире, то ты должен играть, чтобы победить.
Если есть шанс выиграть и чемпионат, и Кубок, надо стремиться это сделать. Только с такими задачами появляется дух победителя», – сказал Чернышов.
- «Спартак» сыграет в 1/4 фиала Кубка России с «Локомотивом».
- В РПЛ московский клуб отстает от «Зенита» на 6 очков.
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