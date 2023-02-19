Чернышов: «Спартак» в этом году может побороться даже за чемпионский дубль»

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о чемпионских перспективах московского клуба.

«В этом году «Спартак» может побороться даже за чемпионский дубль. Почему нет? Если ты участвуешь в турнире, то ты должен играть, чтобы победить.

Если есть шанс выиграть и чемпионат, и Кубок, надо стремиться это сделать. Только с такими задачами появляется дух победителя», – сказал Чернышов.

«Спартак» сыграет в 1/4 фиала Кубка России с «Локомотивом».

В РПЛ московский клуб отстает от «Зенита» на 6 очков.

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