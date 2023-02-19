Ари считает, что в России самые красивые девушки

Бывший форвард сборной России Ари оценил русских девушек.

«Согласен ли я, что в России самые красивые девушки в мире? Ох, это хороший вопрос. Если их сравнивать с девушками из Бразилии, например, я думаю, что в России красивых больше.

Что касается в мире — думаю, да, самые красивые в России», — считает Ари.

Нападающий играл в РПЛ за «Спартак», «Локомотив», «Краснодар».

В 2018 году Ари получил паспорт России.

У него 2 матча за сборную России.

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