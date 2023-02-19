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    Ари считает, что в России самые красивые девушки

    Бывший форвард сборной России Ари оценил русских девушек.

    «Согласен ли я, что в России самые красивые девушки в мире? Ох, это хороший вопрос. Если их сравнивать с девушками из Бразилии, например, я думаю, что в России красивых больше.

    Что касается в мире — думаю, да, самые красивые в России», — считает Ари.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1129

      Soccerdealer63 13 минут назад

      Всё с Ари понятно: самые красивые девушки там и те, где ты с ними в МОЛОДОСТИ... общался)))
      Анекдот с бородой в тему: Стареем… Купили с женой порно, посмотрели. Очень понравился дизайн спальни, кафель в ванной, и стол на кухне…

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      Рейтинг: +1283

      САНЁК17 54 минуты назад

      Да правильно,Жириновский сказал однажды,в России мужики трезвые а женщины красивые

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