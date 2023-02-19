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    Шалимов: «Атака «Спартака» не хуже зенитовской»

    Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов сравнил атаку москвичей и «Зенита».

    «Группа атаки «Спартака» очень сильна, и выбор разнообразный. Можно ли сравнивать с зенитовской? Я бы сказал, что у красно-белых атака не слабее — есть конкуренция, за счeт которой можно усилить игру заменами. Есть ли такое у «Зенита»? С одной стороны, на лавке там сидят сборники, с другой — когда меняют Малкома и Клаудиньо, игра команды в атаке выглядит слабее.

    Для Питера важно, чтобы не ломались бразильцы, потому что качество игры падает. В общем, группа атаки красно-белых как минимум не хуже зенитовской», – сказал Шалимов.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • «Спартак» идет 2-м.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +399

      FCSpartakM 35 минут назад

      У Спартака атака сбалансирование. У зенита убери даже одного малькома уже видно падение атакующего потенциала.

      1
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      Рейтинг: +660

      Азбука 46 минут назад

      Зато у Зенита гендир за хоккей топит и тренер веган. "Случайность?-Не думаю" )))

      1
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      Рейтинг: +17107

      Barmaleushka 53 минуты назад

      А контратака ?

      0
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      Рейтинг: +24231

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Очень спорное суждение.

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      Рейтинг: +2363

      serglider 1 час назад

      Зеня вообще сборище заурядных футболеров, в том числе и бразильцы не высокого уровня. Беда в том, что в остальных российских клубах составы не лучше, а чаще и хуже, в том числе этим грешит и Спартак, там полно "старожилов", которые стабильно играют на уровне второй лиги и не растут от слова совсем и даже становятся еще хуже.

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      Рейтинг: +2585

      fakeid > serglider 1 час назад

      ты бы сперва зашёл на тр.маркт, прежде чем писать про заурядных.

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      Рейтинг: +2363

      serglider > fakeid 34 минуты назад

      Это не там где "трансферную стоимость" футболеров указывают? Помню там Роналду в 20-25 лямов оценили, а он жутко обиделся))) Сейчас вот за 200 продался))) Лично мне все эти трансферные стоимости по барабану! Если Халк был топ-игроком, он и играл на высоком уровне. Нынешние бразильцы в Зене, играют на среднем уровне, по россиян можно вообще говорить только в негативном плане. Мяч летит верхом два защитника не могут найти позицию, где его можно сыграть головой, хотя им никто не мешает))) В касание мяч вообще не играет, бегают в основном трусцой, по воротам бьют строго по центу. Давай все же смотреть на игру, а не какие-то там сайты.

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      Рейтинг: +2780

      Эном айс 2 часа назад

      Ну,лучше,что говорить..Только **анутая на всю голову.

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      Рейтинг: +2585

      fakeid 2 часа назад

      атака спартага ваще лучшая во вселенной (я щитаю)

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