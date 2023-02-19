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Шалимов: «Атака «Спартака» не хуже зенитовской»

19 февраля 2023, 13:30
6

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов сравнил атаку москвичей и «Зенита».

«Группа атаки «Спартака» очень сильна, и выбор разнообразный. Можно ли сравнивать с зенитовской? Я бы сказал, что у красно-белых атака не слабее — есть конкуренция, за счeт которой можно усилить игру заменами. Есть ли такое у «Зенита»? С одной стороны, на лавке там сидят сборники, с другой — когда меняют Малкома и Клаудиньо, игра команды в атаке выглядит слабее.

Для Питера важно, чтобы не ломались бразильцы, потому что качество игры падает. В общем, группа атаки красно-белых как минимум не хуже зенитовской», – сказал Шалимов.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
  • «Спартак» идет 2-м.
  • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Шалимов Игорь
Комментарии (6)
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Эном айс
1676803402
Ну,лучше,что говорить..Только **анутая на всю голову.
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serglider
1676803726
Зеня вообще сборище заурядных футболеров, в том числе и бразильцы не высокого уровня. Беда в том, что в остальных российских клубах составы не лучше, а чаще и хуже, в том числе этим грешит и Спартак, там полно "старожилов", которые стабильно играют на уровне второй лиги и не растут от слова совсем и даже становятся еще хуже.
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DOCTOR PENALTY
1676804895
Очень спорное суждение.
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Азбука
1676808075
Зато у Зенита гендир за хоккей топит и тренер веган. "Случайность?-Не думаю" )))
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FCSpartakM
1676808747
У Спартака атака сбалансирование. У зенита убери даже одного малькома уже видно падение атакующего потенциала.
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NewLife
1676821922
У синита судейская линия сильнее Спартака. Ноу-хау синитовских судей лишать Спартак очков в играх со слабыми соперниками: отменять голы, ставить пенки, создавать перебор ж.к.
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