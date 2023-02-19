Шалимов: «Атака «Спартака» не хуже зенитовской»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов сравнил атаку москвичей и «Зенита».

«Группа атаки «Спартака» очень сильна, и выбор разнообразный. Можно ли сравнивать с зенитовской? Я бы сказал, что у красно-белых атака не слабее — есть конкуренция, за счeт которой можно усилить игру заменами. Есть ли такое у «Зенита»? С одной стороны, на лавке там сидят сборники, с другой — когда меняют Малкома и Клаудиньо, игра команды в атаке выглядит слабее.

Для Питера важно, чтобы не ломались бразильцы, потому что качество игры падает. В общем, группа атаки красно-белых как минимум не хуже зенитовской», – сказал Шалимов.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

«Спартак» идет 2-м.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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