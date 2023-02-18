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  • Казарцев: «После матча «Спартак» – «Сочи» был депутатский запрос с просьбой разобраться, почему я назначил пенальти. Я ездил в ОБЭП и рассказывал правила футбола»

Казарцев: «После матча «Спартак» – «Сочи» был депутатский запрос с просьбой разобраться, почему я назначил пенальти. Я ездил в ОБЭП и рассказывал правила футбола»

18 февраля 2023, 13:59
11

Футбольный арбитр Василий Казарцев рассказал о последствиях, связанных со скандальным матчем между «Спартаком» и «Сочи».

– После матча «Спартак» – «Сочи» был сформирован депутатский запрос с просьбой разобраться, почему я назначил пенальти. Что был за депутат – не знаю.

Я ездил в отдел по борьбе с экономическими преступлениями и реально рассказывал, почему назначил пенальти.

Ребята из ОБЭПа понимали всю абсурдность ситуации, но им пришлось сидеть и слушать, как я рассказываю правила футбола.

– Сейчас прилетают флешбеки того матча?

– По поводу той игры уже столько всего писано-переписано, что я уже запутался, где флешбеки, а где – нет. Моя фраза «проверим-проверим» мелькает до сих пор, стала настоящим мемом.

Меня сын тут недавно спросил: «Слушай, а ты когда сказал эту фразу? 2,5 года назад? Да ладно! Этот мем уже настолько старый?!».

В комментариях тоже постоянно пишут эту фразу. Да чего далеко ходить – на ютубе РФС есть рубрика с таким названием.

– Не надоело?

– Для меня просто удивительно, что эта фраза пользуется такой популярностью. Любой судья говорит эту фразу в каждом матче. Но в силу обстоятельств мем создал именно я.

– Это хоть немного тешит самолюбие?

– Не особо. Чаще всего ведь его используют с сарказмом, чтобы задеть или подковырнуть. Ну окей! Надо оформить авторское право на эту фразу (смеeтся).

– Думаете, вас теперь всегда будут ассоциировать с той игрой?

Такова наша участь. В РПЛ я отсудил 75 игр, но припоминают постоянно именно один-два матча, в том числе и этот.

Значит, остальные игры прошли нормально, раз о них тишина. Зачастую об арбитрах составляют мнение, исходя из негативных моментов.

– Смирились с этим?

– Ну а что я могу сделать? В этом сезоне для меня было большим событием назначение на «Спартак», спустя 2,5 года. Был рад вернуться на «Открытие-Арену».

На эту игру не нужна была дополнительная мотивация. Матч был непростой, но мы с коллегами справились.

– Страница перевернута?

– Для меня она была перевернута еще тогда. Все ошибаются, делают выводы и идут дальше. Снова работать на матче «Спартака» – знаковое событие для меня. Но я уверен, что большинство красно-белых фанатов не хотели меня видеть.

– Может ли судья за всю карьеру ни разу не поскользнуться на «Спартаке»?

– Те, кто их не судил, на нем еще не поскальзывались. У «Спартака» огромная армия поклонников и максимальное внимание в медиа, поэтому даже верное решение судьи может быть преподнесено, как ошибка.

Пройти «Спартак» на протяжении всей карьеры тихо, спокойно и незаметно – невозможно.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Казарцев Василий
Комментарии (11)
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maior-60
1676718965
Вообще то в той игре Вася назначил 2 пенальти и повлиял на исход матча.
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crf575757
1676720593
КАЗАРЦЕВ бездарный судья,который просто не умеет судить и ему не место в футболе!!
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R_a_i_n
1676721139
Абсурдность ситуации в том, что Проверим-Проверим до сих пор судит...
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Ziklop
1676722163
эта фраза "ВСЁ" что останется в памяти о судье Васи.
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maior-60
1676722956
Васе Казарцеву посвящается: "Стихи про свисток Я, огородный сторож, Я, Пугалом зовусь, Мне слышен каждый шорох, Без пищи обхожусь! И даже в сильный ветер, И в дождик проливной, Покинуть пост не смею, Ни днём, ни в выходной! Размахиваю палками, Я в дедовом пальто, Штаны на мне подвязаны, В кармане есть свисток. Бываю ночью добрым я, В свисток, как засвищУУУ! Сбегайтесь зайцы, кролики, Капустой угощУУУ!" (С).
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Axe111
1676723226
ГЕНИЙ НА АРБИТРЕ
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FCSpartakM
1676723668
"как я рассказываю правила футбола". Кто бы ему для начала рассказал. При живом ВАР смотреть в монитор и назначать такое.
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zigbert
1676724114
А при чем здесь Спартак? Такие судейские ошибки могли произойти и с другими командами. Казарцев начал забывать что отстранили его от судейской работы по делу.
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Азбука
1676731368
"....был сформирован депутатский запрос с просьбой разобраться, почему я назначил пенальти."____Разумеется тут не админ.ресурс. Этот ресурс мы знаем у кого.
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