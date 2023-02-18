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    Казарцев: «После матча «Спартак» – «Сочи» был депутатский запрос с просьбой разобраться, почему я назначил пенальти. Я ездил в ОБЭП и рассказывал правила футбола»

    Футбольный арбитр Василий Казарцев рассказал о последствиях, связанных со скандальным матчем между «Спартаком» и «Сочи».

    – После матча «Спартак» – «Сочи» был сформирован депутатский запрос с просьбой разобраться, почему я назначил пенальти. Что был за депутат – не знаю.

    Я ездил в отдел по борьбе с экономическими преступлениями и реально рассказывал, почему назначил пенальти.

    Ребята из ОБЭПа понимали всю абсурдность ситуации, но им пришлось сидеть и слушать, как я рассказываю правила футбола.

    – Сейчас прилетают флешбеки того матча?

    – По поводу той игры уже столько всего писано-переписано, что я уже запутался, где флешбеки, а где – нет. Моя фраза «проверим-проверим» мелькает до сих пор, стала настоящим мемом.

    Меня сын тут недавно спросил: «Слушай, а ты когда сказал эту фразу? 2,5 года назад? Да ладно! Этот мем уже настолько старый?!».

    В комментариях тоже постоянно пишут эту фразу. Да чего далеко ходить – на ютубе РФС есть рубрика с таким названием.

    – Не надоело?

    – Для меня просто удивительно, что эта фраза пользуется такой популярностью. Любой судья говорит эту фразу в каждом матче. Но в силу обстоятельств мем создал именно я.

    – Это хоть немного тешит самолюбие?

    – Не особо. Чаще всего ведь его используют с сарказмом, чтобы задеть или подковырнуть. Ну окей! Надо оформить авторское право на эту фразу (смеeтся).

    – Думаете, вас теперь всегда будут ассоциировать с той игрой?

    Такова наша участь. В РПЛ я отсудил 75 игр, но припоминают постоянно именно один-два матча, в том числе и этот.

    Значит, остальные игры прошли нормально, раз о них тишина. Зачастую об арбитрах составляют мнение, исходя из негативных моментов.

    – Смирились с этим?

    – Ну а что я могу сделать? В этом сезоне для меня было большим событием назначение на «Спартак», спустя 2,5 года. Был рад вернуться на «Открытие-Арену».

    На эту игру не нужна была дополнительная мотивация. Матч был непростой, но мы с коллегами справились.

    – Страница перевернута?

    – Для меня она была перевернута еще тогда. Все ошибаются, делают выводы и идут дальше. Снова работать на матче «Спартака» – знаковое событие для меня. Но я уверен, что большинство красно-белых фанатов не хотели меня видеть.

    – Может ли судья за всю карьеру ни разу не поскользнуться на «Спартаке»?

    – Те, кто их не судил, на нем еще не поскальзывались. У «Спартака» огромная армия поклонников и максимальное внимание в медиа, поэтому даже верное решение судьи может быть преподнесено, как ошибка.

    Пройти «Спартак» на протяжении всей карьеры тихо, спокойно и незаметно – невозможно.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100535

      zigbert 3 минуты назад

      А при чем здесь Спартак? Такие судейские ошибки могли произойти и с другими командами. Казарцев начал забывать что отстранили его от судейской работы по делу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +395

      FCSpartakM 10 минут назад

      "как я рассказываю правила футбола". Кто бы ему для начала рассказал. При живом ВАР смотреть в монитор и назначать такое.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3543

      Axe111 18 минут назад

      ГЕНИЙ НА АРБИТРЕ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6532

      maior-60 22 минуты назад

      Васе Казарцеву посвящается:

      "Стихи про свисток

      Я, огородный сторож,
      Я, Пугалом зовусь,
      Мне слышен каждый шорох,
      Без пищи обхожусь!
      И даже в сильный ветер,
      И в дождик проливной,
      Покинуть пост не смею,
      Ни днём, ни в выходной!
      Размахиваю палками,
      Я в дедовом пальто,
      Штаны на мне подвязаны,
      В кармане есть свисток.
      Бываю ночью добрым я,
      В свисток, как засвищУУУ!
      Сбегайтесь зайцы, кролики,
      Капустой угощУУУ!" (С).

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3639

      Ziklop 35 минут назад

      эта фраза "ВСЁ" что останется в памяти о судье Васи.

      3
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      Рейтинг: +11883

      R_a_i_n 52 минуты назад

      Абсурдность ситуации в том, что Проверим-Проверим до сих пор судит...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +293

      crf575757 1 час назад

      КАЗАРЦЕВ бездарный судья,который просто не умеет судить и ему не место в футболе!!

      5
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      Рейтинг: +6532

      maior-60 1 час назад

      Вообще то в той игре Вася назначил 2 пенальти и повлиял на исход матча.

      8
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      Рейтинг: +20597

      Persona_non_Grata > maior-60 53 минуты назад

      И, кстати оба были признаны не правильными - так что ссылка на правила не уместна !!!(((

      4
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