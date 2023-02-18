Осимхен установил рекорд «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен забил «Сассуоло» (2:0) в матче 23-го тура Серии А.
Он отличился в седьмой игре чемпионата Италии подряд.
Это лучший результат в истории неаполитанцев как минимум с сезона-1994/95, когда начали собирать соответствующую статистику.
- Осимхен – лучший бомбардир Серии А в этом сезоне.
- Форвард «Наполи» забил 18 голов в 19 матчах.
- В конце игры с «Сасуоло» он получил травму.
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Источник: Opta