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    Осимхен установил рекорд «Наполи»

    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен забил «Сассуоло» (2:0) в матче 23-го тура Серии А.

    Он отличился в седьмой игре чемпионата Италии подряд.

    Это лучший результат в истории неаполитанцев как минимум с сезона-1994/95, когда начали собирать соответствующую статистику.

    • Осимхен – лучший бомбардир Серии А в этом сезоне.
    • Форвард «Наполи» забил 18 голов в 19 матчах.
    • В конце игры с «Сасуоло» он получил травму.

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    Источник: Opta

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