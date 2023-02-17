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  • Шалимов назвал две позиции, которые нужно усилить «Спартаку» для борьбы с «Зенитом»

Шалимов назвал две позиции, которые нужно усилить «Спартаку» для борьбы с «Зенитом»

17 февраля 2023, 22:46
7

Бывший игрок «Спартака» Игорь Шалимов назвал позиции, которые сейчас в команде требуют усиления.

«Вижу определенные проблемы в обороне, на краях. По Таварешу говорил уже, ему, на мой взгляд, не хватает резкости и скорости, он немного тягучий, а классического левого защитника, с левой ногой, вероятно нет. Как я понял, на Леона Классена в качестве основного не рассчитывают. Вероятно, там будут играть либо Даниил Хлусевич, либо Тавареш, а справа — Даниил Денисов. На мой взгляд, для борьбы с «Зенитом» за первое место крайние защитники должны быть посильнее.

При таких нападающих, как сейчас в «Спартаке», крайние защитники очень важны — от них требуются скорость и последующая подача, чего от Тавареша видел нечасто. Если говорить об образце крайнего защитника в РПЛ, я бы назвал Дугласа Сантоса — мобилен, техничен, быстр, качество передачи в штрафную хорошее», — сказал Шалимов.

  • «Спартак» в таблице РПЛ отстает от «Зенита» на 6 очков.
  • РПЛ возобновится в марте.
  • «Спартак» не брал чемпионство с сезона-2016/17.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Шалимов Игорь
Комментарии (7)
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Persona_non_Grata
1676663440
А вот соглашусь с Шалимовым !
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DOCTOR PENALTY
1676665803
Да, с защитой у нас надо что-то делать.
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serhio80
1676669526
Тавареш отыграл полтора матча, как по ним можно делать выводы? Мозес на больничном, Мартинс 20 минут побегал, Промес не играл. Иди рассуждай как **** пахану слили и есть ли у них шансы не обосраться в ульяновске
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mexxxkrogg
1676672254
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zigbert
1676703024
Сейчас уже нет смысла говорить о каком либо усилении. Приобретений больше не будет и заканчивать сезон придется этим составом а уже по его итогам сделать выводы.
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alefreddy
1676711248
на перспективу да но посмотрим на Таварища как вольется может Игорь ошибается
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