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    Шалимов назвал две позиции, которые нужно усилить «Спартаку» для борьбы с «Зенитом»

    Бывший игрок «Спартака» Игорь Шалимов назвал позиции, которые сейчас в команде требуют усиления.

    «Вижу определенные проблемы в обороне, на краях. По Таварешу говорил уже, ему, на мой взгляд, не хватает резкости и скорости, он немного тягучий, а классического левого защитника, с левой ногой, вероятно нет. Как я понял, на Леона Классена в качестве основного не рассчитывают. Вероятно, там будут играть либо Даниил Хлусевич, либо Тавареш, а справа — Даниил Денисов. На мой взгляд, для борьбы с «Зенитом» за первое место крайние защитники должны быть посильнее.

    При таких нападающих, как сейчас в «Спартаке», крайние защитники очень важны — от них требуются скорость и последующая подача, чего от Тавареша видел нечасто. Если говорить об образце крайнего защитника в РПЛ, я бы назвал Дугласа Сантоса — мобилен, техничен, быстр, качество передачи в штрафную хорошее», — сказал Шалимов.

    • «Спартак» в таблице РПЛ отстает от «Зенита» на 6 очков.
    • РПЛ возобновится в марте.
    • «Спартак» не брал чемпионство с сезона-2016/17.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 22:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +24218

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Да, с защитой у нас надо что-то делать.

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      Рейтинг: +20565

      Persona_non_Grata 48 минут назад

      А вот соглашусь с Шалимовым !

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