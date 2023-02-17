Худяков: «Я уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ. Мысли материальны»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков высказался о положении клуба в турнирной таблице РПЛ.

— «Локомотив» в зоне стыков. Сейчас это сильно напрягает?

— Конечно, давит. Но если постоянно держать это в голове, лучше не станет. Скорее, наоборот. Мы готовимся к сезону, качественно работаем. Думаю, весной покажем хороший футбол и выберемся оттуда, где мы находимся сейчас.

— Баринов еще осенью говорил: «Мы точно не вылетим». У тебя есть такая же уверенность?

— Мысли материальны, поэтому скажу: да, я уверен. Думаю, у всех в команде такой же настрой.

«Локомотив» идет на 14-м месте в РПЛ – в зоне переходных матчей.

Сезон возобновится для клуба 22 февраля матчем со «Спартаком» в Кубке России.

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