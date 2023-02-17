Игрок «Шинника» рассказал об угрозах в соцсетях после драки с украинцами из «Миная»

Защитник «Шинника» Артем Семейкин сообщил, что ему угрожали в соцсетях после драки с украинскими футболистами из «Миная».

Вечером 13 февраля игроки «Миная» подрались с футболистами «Шинника».

Конфликт произошел в отеле.

Обе команды покинули гостиницу на следующий день.

«То, что та сторона говорит, что они наваляли русским и празднуют победу, – стопроцентный бред. И мы, и они получили в этой драке. Что они там пишут – не особо интересно.

Мне тоже написали примерно десять человек. Это даже не угрозы, просто какая-то чепуха написывает. Содержание сообщений примерно такое, что найдем, поймаем и все такое.

Я не закрывал социальные сети, ответил одному из них: «Слава России». Мне грубят, а я отвечаю коротко», – сказал Семейкин.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!