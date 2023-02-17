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  • Игрок «Шинника» рассказал об угрозах в соцсетях после драки с украинцами из «Миная»

Игрок «Шинника» рассказал об угрозах в соцсетях после драки с украинцами из «Миная»

17 февраля 2023, 10:18
2

Защитник «Шинника» Артем Семейкин сообщил, что ему угрожали в соцсетях после драки с украинскими футболистами из «Миная».

  • Вечером 13 февраля игроки «Миная» подрались с футболистами «Шинника».
  • Конфликт произошел в отеле.
  • Обе команды покинули гостиницу на следующий день.

«То, что та сторона говорит, что они наваляли русским и празднуют победу, – стопроцентный бред. И мы, и они получили в этой драке. Что они там пишут – не особо интересно.

Мне тоже написали примерно десять человек. Это даже не угрозы, просто какая-то чепуха написывает. Содержание сообщений примерно такое, что найдем, поймаем и все такое.

Я не закрывал социальные сети, ответил одному из них: «Слава России». Мне грубят, а я отвечаю коротко», – сказал Семейкин.

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Источник: «Р-Спорт»
Украина. Премьер-лига Россия. Первая лига Шинник Минай Семейкин Артем
Комментарии (2)
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swot1205
1676618669
Красавчик
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Persona_non_Grata
1676624007
Эх - пора нашим, выезжая за рубеж, брать с собой кувалды, вроде и не оружие, а... (((
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