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    Игрок «Шинника» рассказал об угрозах в соцсетях после драки с украинцами из «Миная»

    Защитник «Шинника» Артем Семейкин сообщил, что ему угрожали в соцсетях после драки с украинскими футболистами из «Миная».

    • Вечером 13 февраля игроки «Миная» подрались с футболистами «Шинника».
    • Конфликт произошел в отеле.
    • Обе команды покинули гостиницу на следующий день.

    «То, что та сторона говорит, что они наваляли русским и празднуют победу, – стопроцентный бред. И мы, и они получили в этой драке. Что они там пишут – не особо интересно.

    Мне тоже написали примерно десять человек. Это даже не угрозы, просто какая-то чепуха написывает. Содержание сообщений примерно такое, что найдем, поймаем и все такое.

    Я не закрывал социальные сети, ответил одному из них: «Слава России». Мне грубят, а я отвечаю коротко», – сказал Семейкин.

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    Источник: «Р-Спорт»

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