Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

    УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока пятого тура группового этапа Лиги Европы.

    На награду претендуют четыре футболиста: Маркус Рэшфорд («МЮ»), Аксель Дисаси («Монако»), Лукас Окампос («Севилья») и Дмитрий Крыськив («Шахтер»).

    • Рэшфорд отличился в ире с «МЮ» (2:2).
    • Дисаси забил победный гол на 90+2-й минуте в матче «Байер»«Монако» (2:3).
    • Окампос забил и отдал ассист в матче с ПСВ (3:0).
    • Крыськив отличился в матче против «Ренна» (2:1).

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Аллегри: «Впервые в истории судья обратился к VAR для проверки пенальти и зафиксировал фол в атаке. Это ненормально» 4
    «Барселона» и «МЮ» установили новый рекорд посещаемости Лиги Европы 2
    Аршавин: «Футбол стал VARовским» 3
    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11