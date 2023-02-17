Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.
На награду претендуют четыре футболиста: Маркус Рэшфорд («МЮ»), Аксель Дисаси («Монако»), Лукас Окампос («Севилья») и Дмитрий Крыськив («Шахтер»).
- Рэшфорд отличился в ире с «МЮ» (2:2).
- Дисаси забил победный гол на 90+2-й минуте в матче «Байер» – «Монако» (2:3).
- Окампос забил и отдал ассист в матче с ПСВ (3:0).
- Крыськив отличился в матче против «Ренна» (2:1).
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Источник: сайт УЕФА