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    Уткин связал продление Абаскаля с победой «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ

    Журналист и блогер Василий Уткин высказался о решении «Спартака» заключить новый контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.

    «Спартак» подписал новый контракт с Гильермо Абаскалем. Трудно было бы представить себе другой исход.

    Хорошо, что ему интересно работать в России. Это облагораживает наш чемпионат.

    Но мы не знаем, почему руководство клуба решило продлить с ним контракт. Может, это потому что он выиграл Зимний Кубок?» – сказал Уткин.

    • «Спартак» продлил Абаскаля до 2025 года.
    • Сообщалось, что он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро за сезон.
    • Москвичи выиграли все 3 матча в Зимнем кубке РПЛ, не пропустив ни одного гола.
    • Они победили «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    16.02.2023 23:52
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