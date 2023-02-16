Уткин связал продление Абаскаля с победой «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о решении «Спартака» заключить новый контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Спартак» подписал новый контракт с Гильермо Абаскалем. Трудно было бы представить себе другой исход.

Хорошо, что ему интересно работать в России. Это облагораживает наш чемпионат.

Но мы не знаем, почему руководство клуба решило продлить с ним контракт. Может, это потому что он выиграл Зимний Кубок?» – сказал Уткин.

«Спартак» продлил Абаскаля до 2025 года.

Сообщалось, что он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро за сезон.

Москвичи выиграли все 3 матча в Зимнем кубке РПЛ, не пропустив ни одного гола.

Они победили «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».

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