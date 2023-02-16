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  • Уткин связал продление Абаскаля с победой «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ

Уткин связал продление Абаскаля с победой «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ

16 февраля 2023, 23:52
4

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о решении «Спартака» заключить новый контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Спартак» подписал новый контракт с Гильермо Абаскалем. Трудно было бы представить себе другой исход.

Хорошо, что ему интересно работать в России. Это облагораживает наш чемпионат.

Но мы не знаем, почему руководство клуба решило продлить с ним контракт. Может, это потому что он выиграл Зимний Кубок?» – сказал Уткин.

  • «Спартак» продлил Абаскаля до 2025 года.
  • Сообщалось, что он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро за сезон.
  • Москвичи выиграли все 3 матча в Зимнем кубке РПЛ, не пропустив ни одного гола.
  • Они победили «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Уткин Василий
Комментарии (4)
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zigbert
1676615741
Зимний кубок РПЛ для Спартака не так важен как успешное выступление в чемпионате РПЛ и розыгрыше Кубка России. Да и по игре есть положительные моменты.
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Avitaminoz
1676619475
Ну собсна... это всё что нужно вам знать про этого персонажа. Накидывает на вентилятор и ждёт. Эксперт в нём умер, увы.
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alefreddy
1676629809
Кубок это следствие а то что команда в хорошем игровом тонусе это главное
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JTherry
1676634266
Кубок-Винлайн - это то, что первое приходит на ум, но игроки Спартака высказались, что Кубок не так важен, как поставленная игра... руководство клуба приняло логичное решение продлить сотрудничество с Абаскалем, команда показывает хорошую игру, понятно, в каком направлении движется, видно, что игроки не пытаются отбывать номер на поле... самое главное мы скоро увидим в официальных матчах чемпионата и на Кубок РФ...
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