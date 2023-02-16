Аршавин отреагировал на решение проводить кубковый матч «Волга» – «Зенит» в Ульяновске

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о том, что комиссия РФС одобрила проведение игры Кубка России против «Волги» в Ульяновске.
- Кубковый матч запланирован на 25 февраля.
- «Зенит» предлагал сыграть в Санкт-Петербурге из-за проблем с газоном в Ульяновске.
«Есть регламент, тем более если поле признали в пригодном состоянии. Понятно, что оно идеальным не будет. «Зениту» надо ехать и побеждать.
У тебя только один шанс и ты должен использовать его. «Зенит» такая команда, которая должна побеждать», – заявил Аршавин.
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Источник: «Матч ТВ»