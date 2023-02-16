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    Аршавин отреагировал на решение проводить кубковый матч «Волга» – «Зенит» в Ульяновске

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о том, что комиссия РФС одобрила проведение игры Кубка России против «Волги» в Ульяновске.

    • Кубковый матч запланирован на 25 февраля.
    • «Зенит» предлагал сыграть в Санкт-Петербурге из-за проблем с газоном в Ульяновске.

    «Есть регламент, тем более если поле признали в пригодном состоянии. Понятно, что оно идеальным не будет. «Зениту» надо ехать и побеждать.

    У тебя только один шанс и ты должен использовать его. «Зенит» такая команда, которая должна побеждать», – заявил Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4817

      neveldomha 30 минут назад

      Выступят вторым составом. Чего тут шуметь.

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      Рейтинг: +2287

      моэм 51 минуту назад

      На фоне поросячьево визга Орлова , Аршавин выглядит тут прямо скажем солидно ....можно сказать , что в руководящем составе Зените пока только Аршавин озабочен имиджем и реноме клуба в мнении общества ....остальные выглядят как самодуры или как напыщенные жлобы .

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