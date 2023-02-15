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    «Как Ельцин». Иванов рассказал, как Слуцкий уходил из «Рубина»

    Полузащитник «Рубина» Олег Иванов раскрыл обстоятельства ноябрьского ухода из команды главного тренера Леонида Слуцкого.

    «Думаю, он сам расскажет, что сказал команде, когда уходил. Что-то ироничное было, но не в этом духе.

    Можно сказать, он – как Борис Ельцин: «Я устал, я ухожу». Плюс-минус так и было», – сказал Иванов.

    • Слуцкий проработал в Казани 3 года.
    • Тренер выводил команду в еврокубки и вылетел с ней в Первую лигу.
    • Сейчас Слуцкий без работы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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