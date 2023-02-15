Пике рассказал, кто сделал отношения «Барсы» и «Реала» напряженнее

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о взаимоотношениях с защитником «ПСЖ» Серио Рамосом.

«Мы были друзьями почти все время, пока Моуринью не перешел в «Реал». После этого Эль Класико стали слишком напряженными, а наши отношения в сборной были не самыми лучшими.

После ухода Моуринью мы смогли восстановить отношения. Это стало ключом к победе на Евро-2012 и нашим успехам со сборной», – сказал Пике.

Пике завершил карьеру в конце 2022 года.

Контракт Рамоса с «ПСЖ» действует до лета.

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