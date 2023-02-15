Депутат Валуев объяснил, для чего была организована драка «Шинника» и «Миная»

Николай Валуев, депутат Госдумы РФ, считает драку «Шинника» и украинского «Миная» на сборе в Турции провокацией.

«Безусловно, это последствие намеренной провокации. Такие провокации сейчас неизбежны, потому что драка с российскими футболистами — это метод, способ продлить отстранение наших спортсменов от международных соревнований», – сказал Валуев.

Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.

Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».

Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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