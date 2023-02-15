Российские хакеры взломали сайт украинского «Миная» после его драки с «Шинником»

Сайт украинского «Миная» атакован хакерами из России. Это случилось после драки украинцев с «Шинником» на сборе в Турции.

«Сайт «Миная», футболисты которого подрались с парнями из «Шинника», упал. Всe – стараниями хакеров из киберармии России. Говорят: решили поддержать наших и устроить противнику неприятности со связью», – написал источник.

Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.

Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».

Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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