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    «Если бы не спал, тоже бы дрался до последнего»: Евсеев – о драке «Шинника» и «Миная»

    Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал конфликт футболистов ярославской команды и украинского «Миная» на сборе в Турции.

    «На эту тему уже было многое сказано. Мы жили в одной гостинице. Затем переехали в другую на третий сбор. И у нас там должно быть четыре дня выходных.

    Мы приехали в три часа в эту гостиницу, а там, оказывается, команда «Минай». А произошло все где-то часов в 11 вечера. То есть мы находились в гостинице 8 часов.

    Меня заселили на этаж к «Минаю» в конце коридора. То есть мне надо было проходить через весь коридор. Когда это все произошло, много было разговоров о том, что я спал. На самом деле я и спал.

    Если бы не спал? Также начал защищать себя, как футболисты. Тоже бы дрался до последнего, как наши парни сейчас.

    Утром я встал, начал узнавать [что произошло]. У нас есть начальник команды, к нему вначале подошли.

    К нему, с его слов, тоже подошли административный штаб [«Миная»], человек пять, и сказали: «Пой гимн Украины». Он говорит: «Я петь не буду, если кто хочет, пойдемте на улицу выйдем один на один».

    Ему говорят: «Убирайте футболистов своих». А че их убирать? Они, половина в своих номерах, а половина – с женами. Но они [игроки «Миная»] были готовы, а наши не были готовы.

    Их было человек 25, наших было 8. Видите, селекцию мы хорошую проводим. Наши-то восемь не испугались двадцати пяти», – сказал Евсеев.

    • Драка произошла вечером 13 февраля.
    • После обеим командам пришлось сменить гостиницу.

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    Источник: ютуб-канал «Фабрика Футбола»

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    03.04.2023 23:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2541

      serglider 16 часов назад

      Судя по всему нашим наваляли))) Турки явно прикололись, заселив тренера на этаже к хохлам, в самый конец коридора))) Надо было расхерачить за одно и гостиницу, с ресепшеном, что бы их прикол отыграть обратно туркам!

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