«Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после драки в отеле

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков подтвердил, что клубу компенсировали затраты, появившиеся вследствие драки с футболистами «Миная».

Инцидент произошел в турецком отеле 13 февраля.

После обеим командам пришлось сменить гостиницу.

«Организатор сборов никак не отвечал. Мы отправили запрос, на данный момент ответ не получили. Есть в законодательстве сроки предоставления ответа. Времени очень мало прошло.

Когда сроки будут подходить, мы будем обращать на это внимание. Насколько я понимаю, есть 30 дней. Но это вопрос к юристам, не ко мне.

Получение компенсации? Нам уже компенсировали затраты, которые мы понесли. Не знаю, какой будет ответ», – сказал Кулаков.

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