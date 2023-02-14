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    Жирков назвал главные события и лучших тренеров в карьере

    Экс-защитник сборной России Юрий Жирков ответил на вопросы о своей карьере.

    – Главные события карьеры?

    – На первом месте победа ЦСКА в Кубке УЕФА. Незабываемый вечер в Лиссабоне, эмоции зашкаливали, воспоминания об этом приносят большую радость. Мы добыли первый еврокубок для России!

    Кроме этого, отмечу бронзу чемпионата Европы со сборной России в 2008-м. Вообще, хорошего было немало, но эти события стоят особняком.

    – Тренеры, оказавшие наибольшее влияние на вашу карьеру?

    – Мне очень повезло – довелось поработать со специалистами высочайшей квалификации.

    Благодарю Владимира Ковылина – мой первый тренер, давший путевку в жизнь.

    Когда пришел в ЦСКА, в меня сразу поверил Артур Жорже. Вскоре команду возглавил Валерий Газзаев, с которым мы выиграли много титулов.

    В сборной России – Гус Хиддинк, переставивший меня из полузащиты в оборону.

    Обязательно надо отметить и Станислава Черчесова. Назову также Андре Виллаша-Боаша, который хотел оставить меня в «Челси», а я не послушался.

    И Карло Анчелотти – отличный тренер, по-прежнему работающий на высочайшем уровне.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: Bobsoccer

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