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Жирков назвал главные события и лучших тренеров в карьере

14 февраля 2023, 18:53

Экс-защитник сборной России Юрий Жирков ответил на вопросы о своей карьере.

– Главные события карьеры?

– На первом месте победа ЦСКА в Кубке УЕФА. Незабываемый вечер в Лиссабоне, эмоции зашкаливали, воспоминания об этом приносят большую радость. Мы добыли первый еврокубок для России!

Кроме этого, отмечу бронзу чемпионата Европы со сборной России в 2008-м. Вообще, хорошего было немало, но эти события стоят особняком.

– Тренеры, оказавшие наибольшее влияние на вашу карьеру?

– Мне очень повезло – довелось поработать со специалистами высочайшей квалификации.

Благодарю Владимира Ковылина – мой первый тренер, давший путевку в жизнь.

Когда пришел в ЦСКА, в меня сразу поверил Артур Жорже. Вскоре команду возглавил Валерий Газзаев, с которым мы выиграли много титулов.

В сборной России – Гус Хиддинк, переставивший меня из полузащиты в оборону.

Обязательно надо отметить и Станислава Черчесова. Назову также Андре Виллаша-Боаша, который хотел оставить меня в «Челси», а я не послушался.

И Карло Анчелотти – отличный тренер, по-прежнему работающий на высочайшем уровне.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Жирков Юрий
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