Игроки пяти клубов России хотят помочь «Шиннику» в конфликте с украинскими футболистами и приехать в отель

Журналист Сергей Ильев рассказал, как развивается ситуация с конфликтом между игроками «Шинника» и «Миная».

Обе команды будут выселены из турецкого отеля. Если же драка повторится, то на помощь ярославцам готовы прийти представители других клубов РПЛ и ФНЛ.

«Игроков «Шинника» заставляют покинуть отель. Футболистов «Миная» – тоже.

Уже приезжал российский консул в Анталье Александр Рюмков, он общался с ярославцами. Дело пошло наверх.

Сами игроки «Шинника» требуют, чтобы украинец, начавший все эти разборки и поднявший руку на человека, который намного старше (речь о начальнике ярославской команды Сергее Константинове), извинился.

Вообще рассказывают жуткие вещи: защитника «Шинника» Петрунина поймали в лифте сразу четверо игроков «Миная» и начали избивать.

Между тем российские клубы, находящиеся в Турции, консолидировались. По первому зову готовы приехать многие ребята – из «Енисея», «Волги», «Торпедо», «Алании», хабаровского СКА и так далее.

Все на связи, на низком старте. Камазовцы, у которых сегодня выходной, уже в отеле Royal. Ярославцы же будут передислоцироваться в другую гостиницу», – написал Ильев в своем телеграм-канале.

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