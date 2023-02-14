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    Игроки пяти клубов России хотят помочь «Шиннику» в конфликте с украинскими футболистами и приехать в отель

    Журналист Сергей Ильев рассказал, как развивается ситуация с конфликтом между игроками «Шинника» и «Миная».

    Обе команды будут выселены из турецкого отеля. Если же драка повторится, то на помощь ярославцам готовы прийти представители других клубов РПЛ и ФНЛ.

    «Игроков «Шинника» заставляют покинуть отель. Футболистов «Миная» – тоже.

    Уже приезжал российский консул в Анталье Александр Рюмков, он общался с ярославцами. Дело пошло наверх.

    Сами игроки «Шинника» требуют, чтобы украинец, начавший все эти разборки и поднявший руку на человека, который намного старше (речь о начальнике ярославской команды Сергее Константинове), извинился.

    Вообще рассказывают жуткие вещи: защитника «Шинника» Петрунина поймали в лифте сразу четверо игроков «Миная» и начали избивать.

    Между тем российские клубы, находящиеся в Турции, консолидировались. По первому зову готовы приехать многие ребята – из «Енисея», «Волги», «Торпедо», «Алании», хабаровского СКА и так далее.

    Все на связи, на низком старте. Камазовцы, у которых сегодня выходной, уже в отеле Royal. Ярославцы же будут передислоцироваться в другую гостиницу», – написал Ильев в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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