Гинер по просьбе Дюкова поддержал переход РФС в Азию, на самом деле он против

Стала известна реальная позиция президента ЦСКА Евгения Гинера по поводу перехода РФС из Европы в Азию.

В конце прошлого года Гинер публично поддержал вариант с уходом в АФК, однако, по информации «СЭ», он это сделал по просьбе Александра Дюкова.

В кулуарах же президент ЦСКА придерживался противоположной позиции по смене футбольной конфедерации.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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