Гинер по просьбе Дюкова поддержал переход РФС в Азию, на самом деле он против

Стала известна реальная позиция президента ЦСКА Евгения Гинера по поводу перехода РФС из Европы в Азию.
В конце прошлого года Гинер публично поддержал вариант с уходом в АФК, однако, по информации «СЭ», он это сделал по просьбе Александра Дюкова.
В кулуарах же президент ЦСКА придерживался противоположной позиции по смене футбольной конфедерации.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
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Источник: «Спорт-Экспресс»