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    Гинер по просьбе Дюкова поддержал переход РФС в Азию, на самом деле он против

    Стала известна реальная позиция президента ЦСКА Евгения Гинера по поводу перехода РФС из Европы в Азию.

    В конце прошлого года Гинер публично поддержал вариант с уходом в АФК, однако, по информации «СЭ», он это сделал по просьбе Александра Дюкова.

    В кулуарах же президент ЦСКА придерживался противоположной позиции по смене футбольной конфедерации.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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