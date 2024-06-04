Стали известны инициаторы увольнения Федотова из ЦСКА

Появились новые подробности отставки Владимира Федотова с поста главного тренера ЦСКА.

Инициаторами его увольнения стали президент клуба Евгений Гинер и генеральный директор Роман Бабаев.

Между сторонами были разногласия из-за селекции и различных взглядов на будущий футбол ЦСКА в целом.

«Руководство терпело Федотова, пока был результат. Как уволить тренера, который принeс серебро и Кубок? Когда же результат пропал, то Гинер и Бабаев выступили за уход тренера», – сообщил источник.

Те же Гинер и Бабаев лоббировали назначение Сергея Игнашевича вместо Федотова, но эту кандидатуру заблокировал председатель совета директоров Максим Орешкин.

В итоге компромиссным вариантом стало приглашение Марко Николича, но окончательной договоренности с сербом пока нет. ЦСКА контактирует с ещe одним иностранным тренером (это не Владимир Ивич) и не теряет интерес к Игорю Осинькину из «Крыльев Советов».