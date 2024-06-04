Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Стали известны инициаторы увольнения Федотова из ЦСКА

    Появились новые подробности отставки Владимира Федотова с поста главного тренера ЦСКА.

    Инициаторами его увольнения стали президент клуба Евгений Гинер и генеральный директор Роман Бабаев.

    Между сторонами были разногласия из-за селекции и различных взглядов на будущий футбол ЦСКА в целом.

    «Руководство терпело Федотова, пока был результат. Как уволить тренера, который принeс серебро и Кубок? Когда же результат пропал, то Гинер и Бабаев выступили за уход тренера», – сообщил источник.

    Те же Гинер и Бабаев лоббировали назначение Сергея Игнашевича вместо Федотова, но эту кандидатуру заблокировал председатель совета директоров Максим Орешкин.

    В итоге компромиссным вариантом стало приглашение Марко Николича, но окончательной договоренности с сербом пока нет. ЦСКА контактирует с ещe одним иностранным тренером (это не Владимир Ивич) и не теряет интерес к Игорю Осинькину из «Крыльев Советов».

    Новости по теме
    Брат Чалова: «Летом Федор вернется в Европу» 5
    ЦСКА может подписать Смолова и Жемалетдинова 11
    Газзаев оценил возвращение Алексея Березуцкого в ЦСКА
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2024 00:24
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    WE ARE FOR PETER
    1717468723
    Гинер и Бабай значит палки в колеса ставили Федоту все это время,выжидали во вред команды ! Не зря и кругового берут к себе такую же себе подобную..
    Ответить
    shahor
    1717470783
    Марко Николич наиболее оптимальный вариант для команды.Инфа по Осинькину из той же обоймы,что и о переговорах с Гончаренко.А Федотова не нужно было приглашать изначально.Один матч его с Ростовом чего стоил...Непорядочный(мягко скажем) персонаж.
    Ответить
    Красногвардейчик
    1717486637
    Между сторонами были разногласия из-за селекции и различных взглядов на будущий футбол ЦСКА в целом. ========================= Ну короче Бабай сделал крайним Федотова.....это его и Мовсесяна косяки, что в команде уже очень давно нет усиления....Абоса покупали тоже на лавку...просто повезло что нарвались на хорошего игрока. А со Зделарами и Мендосами, нам 5 место за праздник. Если уж уволили Федота, увольняйте и Бабая с Мовсесяном
    Ответить
    Snek
    1717487209
    Какую фигню пишут... Был результат, работал, нету результата, уволен. Ну всё правильно, а разве это как-то иначе работает? Федотову дали доработать сезон, что в целом верно. Что его уволят по окончанию сезона, тоже читалось, последний раз ниже 5-го места ЦСКА занимал ещё до прихода Гинера. СМИ ищут скандалы там, где их нет. Это бред.
    Ответить
    sined1951
    1717488015
    Гинер и Бабаев должны уйти следом за плохую селекцию. Создается впечатление, что команду не до финансируют.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+