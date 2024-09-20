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    Аршавин оценил работу Гинера в ЦСКА

    Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о работе Евгения Гинера в ЦСКА.

    – Недавно вы довольно комплиментарно высказались о многолетнем руководителе армейцев: «У ЦСКА стало меньше денег и меньше Гинера, и они просели».

    – Как руководителя клуба считаю Евгения Гинера одним из сильнейших, если не самым сильным за те двадцать лет, что я был в футболе.

    • Гинер стал президентом и владельцем ЦСКА в 2001 году.
    • В апреле 2020 года основным владельцем ЦСКА стал ВЭБ.РФ, и Гинер был назначен заместителем председателя совета директоров клуба, сохранив за собой пост президента.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.09.2024 13:11
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1726836373
    Если бы не Гинер, Слуцкий никогда бы даже бронзу не взял с ЦСКА. ***
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