Аршавин оценил работу Гинера в ЦСКА

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о работе Евгения Гинера в ЦСКА.
– Недавно вы довольно комплиментарно высказались о многолетнем руководителе армейцев: «У ЦСКА стало меньше денег и меньше Гинера, и они просели».
– Как руководителя клуба считаю Евгения Гинера одним из сильнейших, если не самым сильным за те двадцать лет, что я был в футболе.
- Гинер стал президентом и владельцем ЦСКА в 2001 году.
- В апреле 2020 года основным владельцем ЦСКА стал ВЭБ.РФ, и Гинер был назначен заместителем председателя совета директоров клуба, сохранив за собой пост президента.