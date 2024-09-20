Аршавин оценил работу Гинера в ЦСКА

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о работе Евгения Гинера в ЦСКА.

– Недавно вы довольно комплиментарно высказались о многолетнем руководителе армейцев: «У ЦСКА стало меньше денег и меньше Гинера, и они просели».

– Как руководителя клуба считаю Евгения Гинера одним из сильнейших, если не самым сильным за те двадцать лет, что я был в футболе.