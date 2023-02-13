Адвокат назвал условие для привлечения Нобоа к уголовной ответственности за избиение девушки

Известный российский адвокат Сергей Жорин прокомментировал заявление девушки Кристиана Нобоа Кевиам Касо в соцсетях о домашнем насилии.
«Если девушка Нобоа напишет заявление на Кристиана в Дубае, то футболиста могут привлечь к ответственности в Дубае по законам этой страны. Если Кевиам заявление не подаст, то никакого дела не будет.
В случае если подтвердится ее версия, то может быть возбуждено уголовное дело. Нужно оперативно брать справки о телесных повреждениях, если она собирается писать заявление в полицию.
Если она этого не сделает, то тогда уже шансы на возбуждение уголовного дела будут ничтожны, потому что если и были повреждения, то они настолько легкие, что могут быстро зажить.
Поскольку Кевиам уже удалила соответствующую запись в своих соцсетях, то нельзя исключать, что пара уже успела помириться», — сказал Жорин.
- Нобоа в январе продлил контракт с «Сочи».
- В прошлом сезоне 37-летний Нобоа был признан лучшим игроком РПЛ по версии РФС.
- Нобоа играет в России с 2007 года (с перерывом в 2015 году).
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!