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    Адвокат назвал условие для привлечения Нобоа к уголовной ответственности за избиение девушки

    Известный российский адвокат Сергей Жорин прокомментировал заявление девушки Кристиана Нобоа Кевиам Касо в соцсетях о домашнем насилии.

    «Если девушка Нобоа напишет заявление на Кристиана в Дубае, то футболиста могут привлечь к ответственности в Дубае по законам этой страны. Если Кевиам заявление не подаст, то никакого дела не будет.

    В случае если подтвердится ее версия, то может быть возбуждено уголовное дело. Нужно оперативно брать справки о телесных повреждениях, если она собирается писать заявление в полицию.

    Если она этого не сделает, то тогда уже шансы на возбуждение уголовного дела будут ничтожны, потому что если и были повреждения, то они настолько легкие, что могут быстро зажить.

    Поскольку Кевиам уже удалила соответствующую запись в своих соцсетях, то нельзя исключать, что пара уже успела помириться», — сказал Жорин.

    • Нобоа в январе продлил контракт с «Сочи».
    • В прошлом сезоне 37-летний Нобоа был признан лучшим игроком РПЛ по версии РФС.
    • Нобоа играет в России с 2007 года (с перерывом в 2015 году).

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    Источник: «РБ Спорт»

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