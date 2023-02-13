«Рубин» объявил о двух трансферах

Состав «Рубина» пополнился еще двумя новичками.

В казанский клуб перешли центральный защитник Максим Ширяев и нападающий Мераби Уридия.

С обоими футболистами подписаны контракты до лета 2024 года.

27-летний Ширяев выступал за клубы «Спартак» (Кострома), «Долгопрудный», «Елгава» (Латвия), «Нефтехимик» (Нижнекамск).

29-летний Уридия – воспитанник «Рубина», выступал за молодежку казанцев, «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Волгу» (Нижний Новгород), «Шукуру» (Кобулети, Грузия), московское «Торпедо».

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