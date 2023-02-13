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    Аршавин: «Жирков давно завершил карьеру. Он жаловался на колени в 30 лет»

    Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин отреагировал на решение бывшего защитника «Челси» Юрия Жиркова завершить карьеру в 39 лет.

    «По мне Жирков давно завершил карьеру. Юра — молодец, играл очень долго. Он в 30 лет жаловался на колени, но играл на высоком уровне», – сказал Аршавин.

    • Последним клубом 39-летнего игрока были «Химки».
    • Жирков играл в АПЛ за «Челси», взял с командой чемпионство.
    • Футболист брал со сборной России бронзу Евро-2008.

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    Источник: «Матч ТВ»

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