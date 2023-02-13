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  • Акинфеев рассказал, как на него повлияла ошибка в матче с Южной Кореей на ЧМ-2014

Акинфеев рассказал, как на него повлияла ошибка в матче с Южной Кореей на ЧМ-2014

13 февраля 2023, 00:30
4

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил свою ошибку в матче ЧМ-2014 Россия – Южная Корея (1:1).

— Мне всегда хотелось понять, как вам удалось встать после ЧМ-2014 в Бразилии. И конкретно после гола в матче с Кореей.

— Период после этого гола был ужасный. Перед глазами пронеслась вся моя футбольная карьера. Я понимал, что сейчас пойдет уничтожение. Наверное, это и правильно, потому что люди смотрят и ждут.

Всегда говорил, что если ты приходишь в театр, то актер должен сыграть на высшем уровне, потому что ты заплатил за это деньги. А я подвел многомиллионную армию болельщиков.

Выходил на тренировки, делал вид, что у меня все хорошо, поскольку знал, что будет много журналистов. Видел все взгляды людей, сканировал их, понимал, что каждый из них думает. В тот момент меня поддержали родители и жена. Но при этом я понимал, что хоть семейная поддержка крайне важна, но именно мне самому нужно встать и идти дальше.

Но после этого был еще и эпичный матч с Алжиром, когда я ошибся на выходе. Тот турнир у меня полностью пошел наперекосяк. Но, с другой стороны, понял, что это колоссальный опыт. У тебя может быть черная полоса — и, как на ЧМ-2018, белая.

И, когда там меня уничтожали, а здесь восхваляли, мне уже было по большому счету все равно. Я знал эту грань между низом и верхом.

  • Акинфеев завершил карьеру в сборной после ЧМ-2018.
  • В апреле ему исполнится 37 лет.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (4)
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Axe111
1676265307
ВОСХВАЛЯЛИ)))) ЗА ЧТО???? СЛУЧАЙНО ОТБИТЫЙ БЕЗДАРНО УДАРЕННЫЙ ПЕНАЛЬ???))))
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alex1951
1676270216
Ладно, не казни себя... Конь на 4х ногах и тот спотыкается.... А в мою молодость ,помню, даже Лёва в игре (ЧМ1962),кажись с Уругваем ошибся.....так его Политбюро в клочья разнесло...И что? А то....ФИФА признало его лучшим воротчиком мира! Плюс ,,Золотой мяч,, ...В этой номинаций он единственный вратарь..
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