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    Акинфеев рассказал, как на него повлияла ошибка в матче с Южной Кореей на ЧМ-2014

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил свою ошибку в матче ЧМ-2014 Россия – Южная Корея (1:1).

    — Мне всегда хотелось понять, как вам удалось встать после ЧМ-2014 в Бразилии. И конкретно после гола в матче с Кореей.

    — Период после этого гола был ужасный. Перед глазами пронеслась вся моя футбольная карьера. Я понимал, что сейчас пойдет уничтожение. Наверное, это и правильно, потому что люди смотрят и ждут.

    Всегда говорил, что если ты приходишь в театр, то актер должен сыграть на высшем уровне, потому что ты заплатил за это деньги. А я подвел многомиллионную армию болельщиков.

    Выходил на тренировки, делал вид, что у меня все хорошо, поскольку знал, что будет много журналистов. Видел все взгляды людей, сканировал их, понимал, что каждый из них думает. В тот момент меня поддержали родители и жена. Но при этом я понимал, что хоть семейная поддержка крайне важна, но именно мне самому нужно встать и идти дальше.

    Но после этого был еще и эпичный матч с Алжиром, когда я ошибся на выходе. Тот турнир у меня полностью пошел наперекосяк. Но, с другой стороны, понял, что это колоссальный опыт. У тебя может быть черная полоса — и, как на ЧМ-2018, белая.

    И, когда там меня уничтожали, а здесь восхваляли, мне уже было по большому счету все равно. Я знал эту грань между низом и верхом.

    • Акинфеев завершил карьеру в сборной после ЧМ-2018.
    • В апреле ему исполнится 37 лет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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