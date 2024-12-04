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    • Новосадов сказал, стоит ли Акинфееву пробить штрафной или пенальти

    Новосадов сказал, стоит ли Акинфееву пробить штрафной или пенальти

    Бывший вратарь ЦСКА, автор первого гола вратарей в чемпионатах России Андрей Новосадов рассказал, следит ли за выступлениями красно-синих. Он также выразил мнение о том, стоит ли голкиперу москвичей Игорю Акинфееву однажды исполнить пенальти или штрафной.

    «Сейчас, к сожалению, у меня практически нет свободного времени. Даже крайнюю игру армейцев посмотреть не удалось. Слава богу, сейчас ушeл в отпуск! Если честно, хочется немножко отдохнуть от футбола. За результатами, конечно, слежу, но пристально это делать не получается.

    Стоит ли Акинфееву как-нибудь пробить пенальти или штрафной? Я в жизни сам никогда бы не подошeл к «точке», просто так сложились обстоятельства, что мне пришлось это сделать, так как никто не брал на себя ответственность.

    Уверен, в ЦСКА есть такие игроки, которые с закрытыми глазами могут забить. Конечно, только Игорю решать: стоит однажды попробовать исполнить стандарт или нет. Однако повторюсь, в клубе есть достойные исполнители. Думаю, не стоит», – сказал Новосадов.

    • Новосадов в составе «Торпедо-ЗИЛ» забил гол с пенальти на 47-й минуте домашнего матча с «Факелом» (3:1) в 25-м туре чемпионата России-2001 при счете 0:0.
    • Страж ворот «Динамо» Игорь Лещук забил мяч в ворота «Ахмата» на 90+5-й минуте гостевого матча 17-го тура РПЛ 2 декабря. Встреча закончилась ничьей 1:1. Это второй гол вратарей в истории чемпионатов России и первый, забитый с игры.

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    Источник: «Советский спорт»

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    04.12.2024 10:23
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1733301665
    "А не замахнуться -ли нам на товарища нашего Шекспира?",-извечный стандартный вопрос журналЫстов,набранных на работу по кастингу из подворотни. Хотя нет никаких малейших намёков на такое желание Игоря.Противники напишут,что он струсит,а сторонники-интересно было бы посмотреть,учитывая силу его удара и точность для передачи на дальнюю дистанцию.В итоге-информационный повод.
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    DOCTOR PENALTY
    1733305829
    У Акинфеева удар поставлен гораздо лучше, чем у многих полевых. К тому же у него удар очень сильный. Так что, если будет пробивать, забьёт!
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