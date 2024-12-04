Новосадов сказал, стоит ли Акинфееву пробить штрафной или пенальти

Бывший вратарь ЦСКА, автор первого гола вратарей в чемпионатах России Андрей Новосадов рассказал, следит ли за выступлениями красно-синих. Он также выразил мнение о том, стоит ли голкиперу москвичей Игорю Акинфееву однажды исполнить пенальти или штрафной.
«Сейчас, к сожалению, у меня практически нет свободного времени. Даже крайнюю игру армейцев посмотреть не удалось. Слава богу, сейчас ушeл в отпуск! Если честно, хочется немножко отдохнуть от футбола. За результатами, конечно, слежу, но пристально это делать не получается.
Стоит ли Акинфееву как-нибудь пробить пенальти или штрафной? Я в жизни сам никогда бы не подошeл к «точке», просто так сложились обстоятельства, что мне пришлось это сделать, так как никто не брал на себя ответственность.
Уверен, в ЦСКА есть такие игроки, которые с закрытыми глазами могут забить. Конечно, только Игорю решать: стоит однажды попробовать исполнить стандарт или нет. Однако повторюсь, в клубе есть достойные исполнители. Думаю, не стоит», – сказал Новосадов.
- Новосадов в составе «Торпедо-ЗИЛ» забил гол с пенальти на 47-й минуте домашнего матча с «Факелом» (3:1) в 25-м туре чемпионата России-2001 при счете 0:0.
- Страж ворот «Динамо» Игорь Лещук забил мяч в ворота «Ахмата» на 90+5-й минуте гостевого матча 17-го тура РПЛ 2 декабря. Встреча закончилась ничьей 1:1. Это второй гол вратарей в истории чемпионатов России и первый, забитый с игры.