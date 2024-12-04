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    • Новосадов выразил отношение к повторению его достижения Лещуком

    Новосадов выразил отношение к повторению его достижения Лещуком

    Бывший вратарь ЦСКА и «Торпедо-ЗИЛ» Андрей Новосадов сказал, что не обращает внимание на то, что перестал быть единственным голкипером, забивавшим мяч в чемпионатах России и поделился воспоминаниями о своем голе.

    «Просто был вынужденный момент, что нужно было пойти к «точке» и забить мяч. То, что этот рекорд, если его можно так называть, побит, ничего страшного. Держался и держался, не обращаю на это внимания.

    Что касается моего гола, команда тогда не забила 3-4 пенальти подряд, поэтому никто уже не хотел бить. На установке сказали, что нужно определить бьющего. Посмотрел на ребят, никто желания не изъявил. Ну, вызвался я.

    Причeм вызвался ещe до этой игры, мы тогда играли на Кубок в Нижнекамске. Там тоже был пенальти при счeте 0:0, я вышел и забил мяч. После этого меня уже никто не спрашивал, когда в игре с «Факелом» очень многое решалось. Даже вопросов не было, просто сам пошeл и всe – забил мяч», – сказал Новосадов.

    • Новосадов в составе «Торпедо-ЗИЛ» забил гол с пенальти на 47-й минуте домашнего матча с «Факелом» (3:1) в 25-м туре чемпионата России-2001 при счете 0:0.
    • Страж ворот «Динамо» Игорь Лещук забил мяч в ворота «Ахмата» на 90+5-й минуте гостевого матча 17-го тура РПЛ 2 декабря. Встреча закончилась ничьей 1:1.

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    Источник: «Советский спорт»

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    04.12.2024 08:30
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