Хиддинк охарактеризовал Жиркова одним словом

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал решение экс-защитника ЦСКА Юрия Жиркова завершить карьеру в 39 лет.

«Мой топ-3 левых защитников мирового класса: Юрий Жирков, Роберто Карлос и Эшли Коул.

Юрий — особенный! Как раз по этой причине и ставлю его в один ряд с такими футболистами. Мне было очень приятно работать вместе с ним. Приятный парень», — сказал Хиддинк.

Последним клубом 39-летнего игрока были «Химки».

Жирков играл в АПЛ за «Челси», взял с командой чемпионство.

Футболист брал со сборной России бронзу Евро-2008.

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