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    Хиддинк охарактеризовал Жиркова одним словом

    Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал решение экс-защитника ЦСКА Юрия Жиркова завершить карьеру в 39 лет.

    «Мой топ-3 левых защитников мирового класса: Юрий Жирков, Роберто Карлос и Эшли Коул.

    Юрий — особенный! Как раз по этой причине и ставлю его в один ряд с такими футболистами. Мне было очень приятно работать вместе с ним. Приятный парень», — сказал Хиддинк.

    • Последним клубом 39-летнего игрока были «Химки».
    • Жирков играл в АПЛ за «Челси», взял с командой чемпионство.
    • Футболист брал со сборной России бронзу Евро-2008.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.02.2023 22:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2977

      Derzkiy1 13 минут назад

      Жирков топ в ЦСКА был

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +566

      lNeTl 42 минуты назад

      Прощай - легенда. Удачи в новых начинаниях!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24198

      DOCTOR PENALTY 56 минут назад

      Да, Жирков - это КЛАСС! Не какой-нибудь распиаренный Дзюба.

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