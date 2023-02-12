Хиддинк охарактеризовал Жиркова одним словом

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал решение экс-защитника ЦСКА Юрия Жиркова завершить карьеру в 39 лет.
«Мой топ-3 левых защитников мирового класса: Юрий Жирков, Роберто Карлос и Эшли Коул.
Юрий — особенный! Как раз по этой причине и ставлю его в один ряд с такими футболистами. Мне было очень приятно работать вместе с ним. Приятный парень», — сказал Хиддинк.
- Последним клубом 39-летнего игрока были «Химки».
- Жирков играл в АПЛ за «Челси», взял с командой чемпионство.
- Футболист брал со сборной России бронзу Евро-2008.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: «Чемпионат»