«Деньги – не мотивация». Майкон объяснил, почему бразильцы едут в РПЛ

малкому 7 лямов в год платят.
для сравнения, промес, соболев, акинфеев, миранчук (до ухода) получают 2-2.5 ляма.
покупка малкома обошлась в 40 лямов.
для сравнения столько стоит весь состав ростова.
вопрос, чихуа нам в рпл такие дорогие игроки?
правильно, что бы миллер дрочил с вип ложи на 7-1 над московскими командами.
такой вот чемпионат газрколонки.
Бывший защитник сборной Бразилии Майкон объяснил, почему его соотечественники переходят в РПЛ.
«Считаю, деньги совершенно не являются мотивацией для бразильских футболистов, которые переходят в российские клубы. В России играли очень знаменитые футболисты из Бразилии, такие как Халк, Вагнер Лав.
Главными причинами переезда в Россию являются: любовь к футболу и то, что российский футбол очень активно развивался в последние годы. Да, сейчас есть отстранение, но до этого клубы неплохо играли в еврокубках», – сказал Майкон.
- В РПЛ сейчас 15 бразильцев – больше, чем легионеров из любой другой страны.
- Самый дорогой бразилец в РПЛ – Малком (24 миллиона евро).
- Майкон в эти выходные выступал в Москве на «Кубке легенд».
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!