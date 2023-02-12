Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Деньги – не мотивация». Майкон объяснил, почему бразильцы едут в РПЛ

«Деньги – не мотивация». Майкон объяснил, почему бразильцы едут в РПЛ

12 февраля 2023, 18:10
9

Бывший защитник сборной Бразилии Майкон объяснил, почему его соотечественники переходят в РПЛ.

«Считаю, деньги совершенно не являются мотивацией для бразильских футболистов, которые переходят в российские клубы. В России играли очень знаменитые футболисты из Бразилии, такие как Халк, Вагнер Лав.

Главными причинами переезда в Россию являются: любовь к футболу и то, что российский футбол очень активно развивался в последние годы. Да, сейчас есть отстранение, но до этого клубы неплохо играли в еврокубках», – сказал Майкон.

  • В РПЛ сейчас 15 бразильцев – больше, чем легионеров из любой другой страны.
  • Самый дорогой бразилец в РПЛ – Малком (24 миллиона евро).
  • Майкон в эти выходные выступал в Москве на «Кубке легенд».

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Павелий
1676215600
Правильно, не деньги, а ОГРОМНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги!
Ответить
vmonomah17
1676217009
Мог бы добавить, что с детства за зенит болел. Мало платят что-ли)
Ответить
Красногвардейчик
1676218951
Ага.....только почему то они не едут в Факел, Урал, Химки.....там денег нет, зато играй не хочу)))) но почему то диаспора собралась в Питере)))
Ответить
nik55
1676219103
Майкон не прикидывайся дурачком
Ответить
Krics
1676220648
Ха-ха-ха смешно,ихмо.
Ответить
сутулая собака и лисы
1676221158
малкому 7 лямов в год платят. для сравнения, промес, соболев, акинфеев, миранчук (до ухода) получают 2-2.5 ляма. покупка малкома обошлась в 40 лямов. для сравнения столько стоит весь состав ростова. вопрос, чихуа нам в рпл такие дорогие игроки? правильно, что бы миллер дрочил с вип ложи на 7-1 над московскими командами. такой вот чемпионат газрколонки.
Ответить
ScarlettOgusania
1676227319
Майкон не смеши людей, не надо про "деньги" для бразилов)
Ответить
Теркчанин
1676229177
Деньги – не мотивация,мотивация их большое количество
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
7
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
5
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
6
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
6
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
1
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
4
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
16
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
31
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
10
Все новости
Все новости
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
2
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
3
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
10
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
4
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
16
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
5
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
6
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
31
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
6
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
7
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
10
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
9
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
11
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
14
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
3
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
7
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+