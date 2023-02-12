«Деньги – не мотивация». Майкон объяснил, почему бразильцы едут в РПЛ

Бывший защитник сборной Бразилии Майкон объяснил, почему его соотечественники переходят в РПЛ.

«Считаю, деньги совершенно не являются мотивацией для бразильских футболистов, которые переходят в российские клубы. В России играли очень знаменитые футболисты из Бразилии, такие как Халк, Вагнер Лав.

Главными причинами переезда в Россию являются: любовь к футболу и то, что российский футбол очень активно развивался в последние годы. Да, сейчас есть отстранение, но до этого клубы неплохо играли в еврокубках», – сказал Майкон.

В РПЛ сейчас 15 бразильцев – больше, чем легионеров из любой другой страны.

Самый дорогой бразилец в РПЛ – Малком (24 миллиона евро).

Майкон в эти выходные выступал в Москве на «Кубке легенд».

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