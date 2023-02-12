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    «Деньги – не мотивация». Майкон объяснил, почему бразильцы едут в РПЛ

    Бывший защитник сборной Бразилии Майкон объяснил, почему его соотечественники переходят в РПЛ.

    «Считаю, деньги совершенно не являются мотивацией для бразильских футболистов, которые переходят в российские клубы. В России играли очень знаменитые футболисты из Бразилии, такие как Халк, Вагнер Лав.

    Главными причинами переезда в Россию являются: любовь к футболу и то, что российский футбол очень активно развивался в последние годы. Да, сейчас есть отстранение, но до этого клубы неплохо играли в еврокубках», – сказал Майкон.

    • В РПЛ сейчас 15 бразильцев – больше, чем легионеров из любой другой страны.
    • Самый дорогой бразилец в РПЛ – Малком (24 миллиона евро).
    • Майкон в эти выходные выступал в Москве на «Кубке легенд».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1365

      сутулая собака и лисы 48 минут назад

      малкому 7 лямов в год платят.
      для сравнения, промес, соболев, акинфеев, миранчук (до ухода) получают 2-2.5 ляма.

      покупка малкома обошлась в 40 лямов.
      для сравнения столько стоит весь состав ростова.

      вопрос, чихуа нам в рпл такие дорогие игроки?
      правильно, что бы миллер дрочил с вип ложи на 7-1 над московскими командами.

      такой вот чемпионат газрколонки.

      1
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      Рейтинг: +880

      Krics 56 минут назад

      Ха-ха-ха смешно,ихмо.

      0
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      Рейтинг: +7944

      nik55 1 час назад

      Майкон не прикидывайся дурачком

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      Рейтинг: +1743

      Красногвардейчик 1 час назад

      Ага.....только почему то они не едут в Факел, Урал, Химки.....там денег нет, зато играй не хочу)))) но почему то диаспора собралась в Питере)))

      3
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      Рейтинг: +13076

      Алексей З 1 час назад

      Только деньги ДЛЯ ВСЕХ бразильцев являются главной мотивацией переезда не только в Россию , но и в Европу.

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      Рейтинг: +1653

      vmonomah17 1 час назад

      Мог бы добавить, что с детства за зенит болел. Мало платят что-ли)

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      Рейтинг: +5873

      Павелий 2 часа назад

      Правильно, не деньги, а ОГРОМНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги!

      3
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