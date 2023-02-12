«Наш футбол надо срочно спасать!». Быстров – об окончании карьеры Мамаева

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался об уходе из футбола экс-игрока команды Павла Мамаева.
«Паша Мамаев как минимум хороший футболист, а как максимум – отличный парень. От души желаю удачи в дальнейшей жизни!
Хочу добавить, что, к сожалению, все больше талантливых футболистов заканчивают свою карьеру, а на их места, увы, нет молодой замены с сильным характером, трудолюбием и большим стремлением. В нынешних реалиях без этого успех в карьере невозможен.
Так что чe-то надо делать с нашим футболом! Спасать. Срочно!» – написал Быстров.
- Последней командой Мамаева были «Химки».
- Хавбек также известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо» и «Ростов».
- Он не выходил на поле с 26 февраля 2022 года.
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Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова