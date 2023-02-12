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    «Наш футбол надо срочно спасать!». Быстров – об окончании карьеры Мамаева

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался об уходе из футбола экс-игрока команды Павла Мамаева.

    «Паша Мамаев как минимум хороший футболист, а как максимум – отличный парень. От души желаю удачи в дальнейшей жизни!

    Хочу добавить, что, к сожалению, все больше талантливых футболистов заканчивают свою карьеру, а на их места, увы, нет молодой замены с сильным характером, трудолюбием и большим стремлением. В нынешних реалиях без этого успех в карьере невозможен.

    Так что чe-то надо делать с нашим футболом! Спасать. Срочно!» – написал Быстров.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    Сегодня, 11:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      soadarbono 3 минуты назад

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      Рейтинг: +4310

      Питерский князь 40 минут назад

      Срочно возвращаем Быстрова.
      Быстров 2.0!
      :)))

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