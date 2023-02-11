Бундеслига. «Унион» добился волевой победы над «Лейпцигом» (2:1) и сократил отставание от «Баварии» до 1 очка

«Унион» в 20-м туре чемпионата Германии переиграл на выезде «Лейпциг». Хозяева вели в счете, но преимущество не сохранили.

У «Униона» решающий гол с пенальти забил Робин Кнохе.

Берлинцы идут в таблице вторыми, отставая от «Баварии» на одно очко. «Лейпциг» занимает пятую строчку.

Германия. Бундеслига. 20-й тур

Лейпциг – Унион – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Хенрикс, 24; 1:1 – Хаберер, 61; 1:2 – Кнохе, 72 (с пенальти).

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!