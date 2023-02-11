Бундеслига. «Унион» добился волевой победы над «Лейпцигом» (2:1) и сократил отставание от «Баварии» до 1 очка

«Унион» в 20-м туре чемпионата Германии переиграл на выезде «Лейпциг». Хозяева вели в счете, но преимущество не сохранили.
У «Униона» решающий гол с пенальти забил Робин Кнохе.
Берлинцы идут в таблице вторыми, отставая от «Баварии» на одно очко. «Лейпциг» занимает пятую строчку.
Германия. Бундеслига. 20-й тур
Голы: 1:0 – Хенрикс, 24; 1:1 – Хаберер, 61; 1:2 – Кнохе, 72 (с пенальти).
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Источник: «Бомбардир»