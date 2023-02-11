«Спартак» взял трофей, Глушаков – в «Пари НН», Ле Гре предлагал групповой секс сотрудницам FFF и другие новости

Стало известно, какой штраф грозит Нойеру за критику в адрес клуба.
«С каждой сменой колонии условия все хуже». Цыпченко рассказал о письмах Ларина из тюрьмы.
На екатеринбургское предприятие пришло требование обеспечить явку работников на матчи «Урала».
«Дадим жару!». «Пари НН» представил Глушакова роликом из бани.
81-летний Ле Гре предлагал секс втроем сотрудницам Федерации футбола Франции.
Стало известно, почему Кузяев не продлевает контракт с «Зенитом».
Стали известны подробности контракта Анчелотти со сборной Бразилии.
Судмедэкспертиза подтвердила секс между Алвесом и девушкой в туалете ночного клуба.
ФИФА назвала трех претендентов на приз лучшему футболисту 2022 года.
«Спартак» стал победителем Зимнего кубка РПЛ, выиграв все матчи.
«Монако» провел переговоры с Головиным о продлении контракта.