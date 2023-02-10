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    «Монако» провел переговоры с Головиным о продлении контракта

    «Монако» хочет продлить россиянина Александра Головина. Проведены переговоры о подписании нового контракта.

    В продолжении сотрудничества заинтересованы обе стороны. Переговоры прошли успешно.

    • Нынешнее соглашение истекает через полтора года.
    • На прошлой неделе сообщалось об интересе к Головину со стороны «Боруссии» Д.
    • Игрок в Монако с 2018 года.

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    Источник: L'Equipe

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