«Монако» провел переговоры с Головиным о продлении контракта

Зря....Сашке пора пробовать себя в более серьёзном клубе
«Монако» хочет продлить россиянина Александра Головина. Проведены переговоры о подписании нового контракта.
В продолжении сотрудничества заинтересованы обе стороны. Переговоры прошли успешно.
- Нынешнее соглашение истекает через полтора года.
- На прошлой неделе сообщалось об интересе к Головину со стороны «Боруссии» Д.
- Игрок в Монако с 2018 года.
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