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    81-летний Ле Гре предлагал секс втроем сотрудницам Федерации футбола Франции

    Прокуратура подготовила отчет о неподобающем поведении Ноэля Ле Гре, отстраненного от должности главы Федерации футбола Франции.

    В нем говорится, что 81-летний менеджер предлагал секс втроем сотрудницам FFF.

    Следователи считают, что Ле Гре больше не может руководить федерацией с учетом его поведения в отношении женщин, публичных заявлений и управленческих неудач.

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    Источник: Get French Football News

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +21

      Napaleon Banapart 37 минут назад

      Ему должны дать орден "Почетного легиона" а не осуждать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13069

      Алексей З 1 час назад

      Днище

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1436

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      На тройничок разводил??? В 80+ годков) Ай кобе.... Красавчик)))) P.S. Чтоб я так жил в этом возрасте)))

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      Рейтинг: +54055

      MaxRnD 1 час назад

      Если бы они согласились, то дед вряд ли бы выжил в процессе этого перфоманса, и тогда выражение: "Пи..дой накрылся" - заиграло бы новыми красками

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      Рейтинг: +677

      Таврида 2 часа назад

      Не повезло старикану белым уродиться, вот был бы он чорный трансгендерный мигрант, мог бы еще с Федерации футбола Франции грошей высудить...

      0
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      Рейтинг: +17009

      Barmaleushka 2 часа назад

      Во дед отжигает !

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