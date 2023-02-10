81-летний Ле Гре предлагал секс втроем сотрудницам Федерации футбола Франции

Прокуратура подготовила отчет о неподобающем поведении Ноэля Ле Гре, отстраненного от должности главы Федерации футбола Франции.

В нем говорится, что 81-летний менеджер предлагал секс втроем сотрудницам FFF.

Следователи считают, что Ле Гре больше не может руководить федерацией с учетом его поведения в отношении женщин, публичных заявлений и управленческих неудач.

Ле Грэ отстранили от должности 11 января.

Это произошло после неуважительного высказывания в адрес Зинедина Зидана.

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