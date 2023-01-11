Глава Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Грэ отстранен от должности.
Отстранение Ле Грэ продлится как минимум до публикации результатов аудиторской проверки, проведенной в федерации. Исполняющим обязанности президента FFF стал Филипп Диалло, занимавший пост вице-президента.
Сообщалось, что 81-летний функционер потерял поддержку в федерации. Его слова в адрес Зинедина Зидана стали «точкой невозврата».
- Ле Гре возглавляет FFF с 2011 года.
- Президент Франции Макрон хочет, чтобы главой федерации стал Мишель Платини.
- Сообщается, что внеочередное заседание исполкома FFF состоится в среду утром.
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Источник: RMC Sport