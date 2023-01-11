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  • Ле Грэ отстранили от должности президента FFF после слов о Зидане

Ле Грэ отстранили от должности президента FFF после слов о Зидане

11 января 2023, 16:30
2

Глава Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Грэ отстранен от должности.

Отстранение Ле Грэ продлится как минимум до публикации результатов аудиторской проверки, проведенной в федерации. Исполняющим обязанности президента FFF стал Филипп Диалло, занимавший пост вице-президента.

Сообщалось, что 81-летний функционер потерял поддержку в федерации. Его слова в адрес Зинедина Зидана стали «точкой невозврата».

  • Ле Гре возглавляет FFF с 2011 года.
  • Президент Франции Макрон хочет, чтобы главой федерации стал Мишель Платини.
  • Сообщается, что внеочередное заседание исполкома FFF состоится в среду утром.

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Источник: RMC Sport
Франция. Кубок Франция Зидан Зинедин
Комментарии (2)
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111ax
1673445802
может он уже рассудком помутился
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Fialet
1673455928
Он посмел залу пнуться на араба, толерастная гейропа это не потерпит. У глобалистов цель разбавить европейские нации всякой хренью.
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