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    Ле Гре отстранили от должности президента FFF после слов о Зидане

    Глава Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре отстранен от должности.

    Отстранение Ле Грэ продлится как минимум до публикации результатов аудиторской проверки, проведенной в федерации. Исполняющим обязанности президента FFF стал Филипп Диалло, занимавший пост вице-президента.

    Сообщалось, что 81-летний функционер потерял поддержку в федерации. Его слова в адрес Зинедина Зидана стали «точкой невозврата».

    • Ле Гре возглавляет FFF с 2011 года.
    • Президент Франции Макрон хочет, чтобы главой федерации стал Мишель Платини.
    • Сообщается, что внеочередное заседание исполкома FFF состоится в среду утром.

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +703

      111ax 1 час назад

      может он уже рассудком помутился

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      Рейтинг: +3298

      FRZZ 1 час назад

      Правильно, нечего бочку катить на Зидана - это раз, а во-вторых , ему 81 год, в таком возрасте работать неправильно, если даже у тебя отменное здоровье.

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