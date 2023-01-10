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    Макрон хочет, чтобы Платини стал президентом Федерации футбола Франции

    Президент Франции Эммануэль Макрон заинтересован в смене главы Федерации футбола страны.

    Сейчас эту должность занимает 81-летний Ноэль Ле Гре, чьи позиции в последнее время ослабли из-за скандалов.

    Макрон хочет, чтобы вместо Ле Гре федерацию возглавил Мишель Платини. Он уже связывался с экс-президентом УЕФА.

    Платини не уверен, что хочет возвращаться в футбол после отстранения, произошедшего в 2015 году.

    Несмотря на это, возможность прихода Платини в Федерацию футбола Франции не исключается.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 13:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12730

      Алексей З 2 часа назад

      Макрона очень много стало в футболе. FFF не подвластна политикам или нет ?

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