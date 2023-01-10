Макрон хочет, чтобы Платини стал президентом Федерации футбола Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заинтересован в смене главы Федерации футбола страны.
Сейчас эту должность занимает 81-летний Ноэль Ле Гре, чьи позиции в последнее время ослабли из-за скандалов.
Макрон хочет, чтобы вместо Ле Гре федерацию возглавил Мишель Платини. Он уже связывался с экс-президентом УЕФА.
Платини не уверен, что хочет возвращаться в футбол после отстранения, произошедшего в 2015 году.
Несмотря на это, возможность прихода Платини в Федерацию футбола Франции не исключается.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: RMC Sport