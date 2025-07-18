У Платини украли около 20 кубков и медалей

Дом экс-футболиста сборной Франции и «Ювентуса» Мишеля Платини, расположенный недалеко от Кассиса в департаменте Буш-дю-Рон, обокрали.

Бывший президент УЕФА проснулся около 5:30 утра, услышав странный шум в своем саду. Платини выглянул из окна, где увидел человека в черном капюшоне, который убежал, увидев экс-игрока.

Заметив следы взлома в своeм доме, в том числе в небольшой хозяйственной постройке, где он хранит свои кубки и медали, Платини приступил к более внимательному осмотру помещений. У него пропало 20 двадцати предметов, в основном спортивные награды.

Общая сумма ущерба пока не подсчитана. Было начато расследование по факту кражи со взломом. Сам Платини не пострадал и чувствует себя хорошо.