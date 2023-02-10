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    ⚡️ «Спартак» стал победителем Зимнего кубка РПЛ, выиграв все матчи

    «Спартак» завершил выступление на Зимнем кубке РПЛ. Москвичи выиграли турнир.

    Команда Гильермо Абаскаля стала недосягаема в таблице после победы над «Сочи» в третьем туре (2:0). В первых двух «Спартак» победил «Ростов» и «Краснодар».

    • Абаскаль впервые взял трофей со «Спартаком».
    • «Спартак» закончил сбор в ОАЭ и переезжает в Турцию.
    • Команда идет в РПЛ 2-й.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +28283

      JTherry 39 минут назад

      прежде всего, Спартак с победой в первом Winline Зимнем Кубке РПЛ..!!! в игре с Сочи понравилась заряженность Пруцева, а какой пас отдал Игнатову, конфетка..!) хорошая связка намечается в нападении в играх на Кубок РФ - Игнатов-Бальде, вроде и защита перестала сильно косячить (косячат, конечно.!)... обо всем остальном ближе к официальным играм, а пока и хорошее настроение на выходные - неплохо..!)))

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      Рейтинг: +4231

      mutabor0992 1 час назад

      Ну и че?Что за истерия???

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      Рейтинг: +20429

      Persona_non_Grata > mutabor0992 54 минуты назад

      А где истерия то ???

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      Рейтинг: +4231

      mutabor0992 > Persona_non_Grata 47 минут назад

      В караганде!Столько статей на сайте...Они что клубный чемпионат мира выиграли?

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      Рейтинг: +7856

      Томик > mutabor0992 37 минут назад

      Не истерия, а истерика. И не на сайте, а у тебя. Изи, малыш, изи - пусть пишут, ведь тебе же всё равно.

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      Рейтинг: +20429

      Persona_non_Grata > mutabor0992 36 минут назад

      Так это же Спартак - на нем грех не попиариться, как никак самый популярный клуб !!!)

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      Рейтинг: +4231

      mutabor0992 > Persona_non_Grata 28 минут назад

      Ну это же пошло.Один пиар.Как мыльный пузырь.Пшик!

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      Рейтинг: +4231

      mutabor0992 > Томик 27 минут назад

      Изя это твое имя!А малыша у себя в штанишках найдешь.

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      Рейтинг: +20429

      Persona_non_Grata > mutabor0992 22 минуты назад

      Ну я бы не был так категоричен, количество титулов и популярность - ЭТО ПЕРВИЧНО, а вот остальное уже "сопутствующий материал" ...

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      Рейтинг: +4231

      mutabor0992 > Persona_non_Grata 11 минут назад

      Ну согласись,выглядит дико,когда Чернов говорит об очередном титуле...Возникают очень большие сомнения в его умственных способностях.

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      Рейтинг: +4231

      mutabor0992 > Persona_non_Grata 8 минут назад

      Вот на следующей неделе начнутся евро кубки...Вот там будет уровень.Жаль только что нет российских клубов.Не сможем сравнить уровень футбола.

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      Рейтинг: +17694

      paracetamol 1 час назад

      Очередной кулек соли, Гы!

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      Рейтинг: +20429

      Persona_non_Grata > paracetamol 1 час назад

      "Арарат" тебе в зад )))

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      Рейтинг: +20429

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Пусть товарищеский и ничего не значащий турнир - но лучше его выиграть, чем проиграть )

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      Рейтинг: +27

      gut_man89@mail.ru 1 час назад

      да! да! да! ну что ? утерли всем нос! молодцы! сезон наконец то закончился, 1 2 3 зенутошка вставай на коленки и с@си!!!

      3
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      Рейтинг: +26728

      slavutiq70 1 час назад

      Как только зимой выиграем какой нибудь турнирчик . так потом в чемпионате полный пипец бывало порой . как бы не повторилось .....

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      Рейтинг: +20429

      Persona_non_Grata > slavutiq70 1 час назад

      Не вижу предпосылок - атмосфера в команде отличная, команда в тонусе и наконец то у нас шикарная скамейка, способная не только провести достойную замену, а возможно даже и усилить игру, при этом такой состав позволяет менять схемы игры - жду возобновления ЧР и кубка с оптимизмом !!!

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      Рейтинг: +26728

      slavutiq70 > Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну посмотрим . рад буду если твой оптимизм оправдается ....

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