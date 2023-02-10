⚡️ «Спартак» стал победителем Зимнего кубка РПЛ, выиграв все матчи

прежде всего, Спартак с победой в первом Winline Зимнем Кубке РПЛ..!!! в игре с Сочи понравилась заряженность Пруцева, а какой пас отдал Игнатову, конфетка..!) хорошая связка намечается в нападении в играх на Кубок РФ - Игнатов-Бальде, вроде и защита перестала сильно косячить (косячат, конечно.!)... обо всем остальном ближе к официальным играм, а пока и хорошее настроение на выходные - неплохо..!)))
«Спартак» завершил выступление на Зимнем кубке РПЛ. Москвичи выиграли турнир.
Команда Гильермо Абаскаля стала недосягаема в таблице после победы над «Сочи» в третьем туре (2:0). В первых двух «Спартак» победил «Ростов» и «Краснодар».
- Абаскаль впервые взял трофей со «Спартаком».
- «Спартак» закончил сбор в ОАЭ и переезжает в Турцию.
- Команда идет в РПЛ 2-й.
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