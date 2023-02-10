⚡️ «Спартак» стал победителем Зимнего кубка РПЛ, выиграв все матчи

«Спартак» завершил выступление на Зимнем кубке РПЛ. Москвичи выиграли турнир.

Команда Гильермо Абаскаля стала недосягаема в таблице после победы над «Сочи» в третьем туре (2:0). В первых двух «Спартак» победил «Ростов» и «Краснодар».

Абаскаль впервые взял трофей со «Спартаком».

«Спартак» закончил сбор в ОАЭ и переезжает в Турцию.

Команда идет в РПЛ 2-й.

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