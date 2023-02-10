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  • Стало известно, какой штраф грозит Нойеру за критику в адрес клуба

Стало известно, какой штраф грозит Нойеру за критику в адрес клуба

10 февраля 2023, 11:53
3

Вратарю «Баварии» Мануэлю Нойеру грозит крупный штраф за резонансное интервью, несмотря на примирение с главным тренером Юлианом Нагельсманом.

  • Нойер публично раскритиковал руководство клуба за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича.
  • 36-летний голкипер не сыграет в этом сезоне из-за перелома ноги.

По информации Bild, игрока могут оштрафовать за «открытую критику руководства клуба» на сумму, равную месячной зарплате в клубе.

В случае Нойера, который зарабатывает в «Баварии» 20 миллионов евро в год, штраф может составить 1,666 миллиона евро.

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Источник: Bild
Германия. Бундеслига Бавария Нойер Мануэль
Комментарии (3)
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kjhjkhgjh
1676020934
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jek718875
1676029458
Барыга не обеднеет, за такое бабло, он должен не критиковать, а целовать в ж***
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zigbert
1676030457
Существенный удар по карману. Вроде бы игрок опытный и должен понимать чем это может обернуться для него.
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