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    Стало известно, какой штраф грозит Нойеру за критику в адрес клуба

    Вратарю «Баварии» Мануэлю Нойеру грозит крупный штраф за резонансное интервью, несмотря на примирение с главным тренером Юлианом Нагельсманом.

    • Нойер публично раскритиковал руководство клуба за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича.
    • 36-летний голкипер не сыграет в этом сезоне из-за перелома ноги.

    По информации Bild, игрока могут оштрафовать за «открытую критику руководства клуба» на сумму, равную месячной зарплате в клубе.

    В случае Нойера, который зарабатывает в «Баварии» 20 миллионов евро в год, штраф может составить 1,666 миллиона евро.

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    Источник: Bild

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    Сегодня, 11:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      kjhjkhgjh 20 минут назад

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