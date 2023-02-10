Стало известно, какой штраф грозит Нойеру за критику в адрес клуба

Вратарю «Баварии» Мануэлю Нойеру грозит крупный штраф за резонансное интервью, несмотря на примирение с главным тренером Юлианом Нагельсманом.
- Нойер публично раскритиковал руководство клуба за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича.
- 36-летний голкипер не сыграет в этом сезоне из-за перелома ноги.
По информации Bild, игрока могут оштрафовать за «открытую критику руководства клуба» на сумму, равную месячной зарплате в клубе.
В случае Нойера, который зарабатывает в «Баварии» 20 миллионов евро в год, штраф может составить 1,666 миллиона евро.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: Bild