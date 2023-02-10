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  • Судмедэкспертиза подтвердила секс между Алвесом и девушкой в туалете ночного клуба

Судмедэкспертиза подтвердила секс между Алвесом и девушкой в туалете ночного клуба

10 февраля 2023, 18:51
6

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес занимался сексом с предполагаемой жертвой изнасилования 30 декабря в ночном клубе.

Это подтвердила судмедэкспертиза. Сперму футболиста нашли в теле девушки, на ее одежде и на полу туалета.

Ранее 39-летний бразилец отрицал наличие полового контакта с девушкой, но в итоге все-таки признался.

  • Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы.
  • Он находится в тюрьме с января. Его арестовали без права залога.
  • На фоне обвинений в изнасиловании «Пумас» расторг с ним контракт.

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Источник: El Periodico
Испания. Примера Барселона Алвес Дани
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1676048135
Ххахахаххахахаха там что полы не моют, она сама не моется и шмотки не стирает фу бл_9
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lNeTl
1676086562
Насильно в мужской туалет затащил,ну-ну. Алвесу будет уроком за его распутный образ жизни. Могу только посочувствовать, как бы в тюрьме не стали насиловать его самого, хотя надеюсь,что до этого не дойдет, до тюрьмы я имею ввиду, денег много заработал, должен откупиться.
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Amorphis
1676092549
Грязная обезьянка, пусть получит по максимуму
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ItalianFootball
1676105441
Сразу картинка из Южного парка вспомнилась. Где чел перед компом и все забрызгано. Алвес там размахивал что ли ?
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Lipatoff
1676309983
Испортил себе жизнь и репутацию из-за шаболды, прекрасный конец карьеры
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