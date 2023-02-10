Судмедэкспертиза подтвердила секс между Алвесом и девушкой в туалете ночного клуба

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес занимался сексом с предполагаемой жертвой изнасилования 30 декабря в ночном клубе.
Это подтвердила судмедэкспертиза. Сперму футболиста нашли в теле девушки, на ее одежде и на полу туалета.
Ранее 39-летний бразилец отрицал наличие полового контакта с девушкой, но в итоге все-таки признался.
- Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы.
- Он находится в тюрьме с января. Его арестовали без права залога.
- На фоне обвинений в изнасиловании «Пумас» расторг с ним контракт.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: El Periodico