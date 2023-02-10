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    Судмедэкспертиза подтвердила секс между Алвесом и девушкой в туалете ночного клуба

    Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес занимался сексом с предполагаемой жертвой изнасилования 30 декабря в ночном клубе.

    Это подтвердила судмедэкспертиза. Сперму футболиста нашли в теле девушки, на ее одежде и на полу туалета.

    Ранее 39-летний бразилец отрицал наличие полового контакта с девушкой, но в итоге все-таки признался.

    • Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы.
    • Он находится в тюрьме с января. Его арестовали без права залога.
    • На фоне обвинений в изнасиловании «Пумас» расторг с ним контракт.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: El Periodico

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    Сегодня, 18:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14191

      Skull_Boy 54 минуты назад

      Ххахахаххахахаха там что полы не моют, она сама не моется и шмотки не стирает фу бл_9

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      ...
      Рейтинг: +1899

      jek718875 > Skull_Boy 6 минут назад

      Если она хочет сохранить улики, и получить откат, может пол года не мыться

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