«Дадим жару!». «Пари НН» представил Глушакова роликом из бани

Пресс-служба «Пари НН» опубликовала видео, посвященное подписанию контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.
Клуб представил его роликом из бани.
- 36-летний Глушаков присоединился к нижегородскому клубу на правах свободного агента.
- Стороны подписали контракт до конца сезона с опцией продления на год.
- Футболист будет зарабатывать в «Пари НН» 1 миллион рублей в месяц.
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Источник: телеграм-канал «Пари НН»