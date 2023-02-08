Стало известно, сколько Глушаков будет зарабатывать в «Пари НН»

Бывший полузащитник «Химок» Денис Глушаков близок к переходу в «Пари НН».

По информации «Чемпионата», в случае подписания контракта Глушаков будет зарабатывать в «Пари НН» 1 миллион рублей в месяц.

В январе Глушаков присоединился к «Пари НН» на сборах.

Глушаков в начале января расторг контракт с «Химками».

Хавбек выступал за клуб с 2020 года: 67 матчей, 15 голов, 5 ассистов.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!