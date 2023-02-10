Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    На екатеринбургское предприятие пришло требование обеспечить явку работников на матчи «Урала»

    На почту екатеринбургского предприятия «СТМ-Сервис» (входит в группу компаний «Синара») пришло письмо. В нем заявлено требование обеспечить явку сотрудников на весенние домашние матчи «Урала».

    Платить за билет работникам не придется – согласовано бесплатное посещение игр. В письме сказано, что аналогичное требование разослано и другим предприятиям региона.

    Конкретно от «СТМ-Сервис» требуется, чтобы на каждом матче было не менее 77 человек от предприятия. В этом количество могут быть включены родственники и знакомые работников. Для всех болельщиков будет организовано получение индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

    • «Урал» идет в РПЛ 10-м.
    • Для «Урала» 1-й домашней игрой года станет кубковый матч против «Ростова» (27 февраля).
    • 1-й домашний матч года в чемпионате «Урал» проведет 18 марта против «Динамо».

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Все трансферы РПЛ этой зимы: «Локо» подписал Дзюбу и Смольникова, Гайч ушел в «Верону» 27
    Гончаренко выиграл внутрикомандный турнир «Урала» по теннису 1
    «Урал» объявил о выкупе футболиста «Спартака» 4
    Источник: телеграм-канал «OFNEWS / Околоспортивные Новости»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:06
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +54052

      MaxRnD 1 час назад

      Это так скорее всего по указанию из ГосДуры положительная статистика по "Fun ID" нарабатывается в целях сокрытия реального положения вещей (полного провала) ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1897

      jek718875 1 час назад

      Для чего нужны мёртвые души на стадионе, моя не понимает,пусть половина стадиона,но живых

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      rac531 1 час назад

      От Москвы до самых до окраин,
      С южных гор до северных морей
      Fan ID проходит, как хозяин
      Необъятной Родины своей

      СПАСИБО ДЮКОВУ!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6180

      Давид59 1 час назад

      А игрокам? Надо бы тоже разослать предписание: обеспечить пробег по полю. Не менее 10км каждому. И удары по мячу. Не менее 10 раз каждому.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +628

      rac531 > Давид59 1 час назад

      А сколько раз попасть по мячу из 20 ударов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18742

      Cleaner 2 часа назад

      Пинка под зад и на футбол. А не придут - уволить с предприятия! Вот это я понимаю поддержка родной команды. По-СОВЕТСКИ!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +628

      rac531 > Cleaner 1 час назад

      А вот не надо)))
      В СССР в Лужники приходило 60-70 тысяч человек, на Динамо около 30 тысяч)
      В Лужники билеты стоили 1,20 и 0,80 руб., а на Динамо 0,8 и 0,7 руб.)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20409

      Persona_non_Grata > rac531 1 час назад

      Вопрос методов ... ((( А они становятся всё более "советскими", причем взяты из не самых лучших периодов (((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +628

      rac531 > Persona_non_Grata 1 час назад

      Уточните, пожалуста, подобные методы)
      Например, когда солдат призывали на службу или на фронт, то они НЕ ПОКУПАЛИ за свой счет обмундирование)
      Боле того советские методы прзнавали репрессии против казнокрадов, предателей и террористов.
      Сейчас же сплошная либерстизация УК)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Axe111 2 часа назад

      СЕНСАЦИЯ!!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11