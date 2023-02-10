На екатеринбургское предприятие пришло требование обеспечить явку работников на матчи «Урала»

На почту екатеринбургского предприятия «СТМ-Сервис» (входит в группу компаний «Синара») пришло письмо. В нем заявлено требование обеспечить явку сотрудников на весенние домашние матчи «Урала».

Платить за билет работникам не придется – согласовано бесплатное посещение игр. В письме сказано, что аналогичное требование разослано и другим предприятиям региона.

Конкретно от «СТМ-Сервис» требуется, чтобы на каждом матче было не менее 77 человек от предприятия. В этом количество могут быть включены родственники и знакомые работников. Для всех болельщиков будет организовано получение индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«Урал» идет в РПЛ 10-м.

Для «Урала» 1-й домашней игрой года станет кубковый матч против «Ростова» (27 февраля).

1-й домашний матч года в чемпионате «Урал» проведет 18 марта против «Динамо».

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