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  • На екатеринбургское предприятие пришло требование обеспечить явку работников на матчи «Урала»

На екатеринбургское предприятие пришло требование обеспечить явку работников на матчи «Урала»

10 февраля 2023, 13:06
10

На почту екатеринбургского предприятия «СТМ-Сервис» (входит в группу компаний «Синара») пришло письмо. В нем заявлено требование обеспечить явку сотрудников на весенние домашние матчи «Урала».

Платить за билет работникам не придется – согласовано бесплатное посещение игр. В письме сказано, что аналогичное требование разослано и другим предприятиям региона.

Конкретно от «СТМ-Сервис» требуется, чтобы на каждом матче было не менее 77 человек от предприятия. В этом количество могут быть включены родственники и знакомые работников. Для всех болельщиков будет организовано получение индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

  • «Урал» идет в РПЛ 10-м.
  • Для «Урала» 1-й домашней игрой года станет кубковый матч против «Ростова» (27 февраля).
  • 1-й домашний матч года в чемпионате «Урал» проведет 18 марта против «Динамо».

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Источник: телеграм-канал «OFNEWS / Околоспортивные Новости»
Россия. Премьер-лига Урал
Комментарии (10)
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Axe111
1676024844
СЕНСАЦИЯ!!!!
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Давид59
1676026556
А игрокам? Надо бы тоже разослать предписание: обеспечить пробег по полю. Не менее 10км каждому. И удары по мячу. Не менее 10 раз каждому.
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jek718875
1676029045
Для чего нужны мёртвые души на стадионе, моя не понимает,пусть половина стадиона,но живых
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MaxRnD
1676029149
Это так скорее всего по указанию из ГосДуры положительная статистика по "Fun ID" нарабатывается в целях сокрытия реального положения вещей (полного провала) ?
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Теркчанин
1676036767
Знакомая ситуация,кое кто у кого то берет пример
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garet12222
1676054228
на Шахтера Донецкого Ахметов с шахт привозил работников вагонами и автобусами. Круто было. все довольны. бесплатно. заодно и выпить можно в хорошей компании
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