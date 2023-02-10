Камоцци: «Суперлига может стать для клубов РПЛ заменой еврокубкам»

Франко Камоцци, экс-советник советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о скором перезапуске проекта Суперлиги, который продвигают «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

«Думаю, эти подвижки вызваны монополией УЕФА. Мы говорим о финансовом фэйр-плей и футбольном шоу, тогда как УЕФА устраивает всe больше матчей во всех континентальных турнирах. Поэтому клубы должны покупать игроков и платить всe больше и больше.

Но УЕФА уповает на стабильность в футболе… Это просто грязная игра, навязанная УЕФА.

Я не знаю, реально ли участие российских клубов в данном турнире. Возможно, Суперлига может стать для клубов из России заменой еврокубкам», — сказал Камоцци.

О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.

Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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