«Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги: подробности нового турнира

Генеральный директор Суперлиги Европы Бернд Райхарт рассказал о скором перезапуске проекта.

Инициаторы – «Реал», «Барселона» и «Ювентус», которые до сих пор не отказались от участия в турнире.

В новой версии Суперлиги будет несколько дивизионов – в них запланировано участие от 60 до 80 клубов.

От практики постоянного членства решено отказаться, чтобы сохранить спортивный принцип. Каждая команда за сезон проведет не менее 14 матчей.

О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.

Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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