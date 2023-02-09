Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги: подробности нового турнира

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги: подробности нового турнира

9 февраля 2023, 13:00
3

Генеральный директор Суперлиги Европы Бернд Райхарт рассказал о скором перезапуске проекта.

Инициаторы – «Реал», «Барселона» и «Ювентус», которые до сих пор не отказались от участия в турнире.

В новой версии Суперлиги будет несколько дивизионов – в них запланировано участие от 60 до 80 клубов.

От практики постоянного членства решено отказаться, чтобы сохранить спортивный принцип. Каждая команда за сезон проведет не менее 14 матчей.

  • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
  • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
Винисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса» 2
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал» 1
Источник: Die Welt
Европа Реал Барселона Ювентус
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1675938878
Хорошо, заодно недоумков из УЕФА прищемят.
Ответить
Psih86
1675942536
Эти Нищеброды чтобы конкурировать с клубами АПЛ что только не придумывают... Денег нет, но вы держитесь!
Ответить
Главные новости
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
2
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
1
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
4
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
14
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
27
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
8
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
9
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Все новости
Все новости
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
1
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
2
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
5
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
4
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
6
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
27
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
4
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
6
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
8
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
11:58
2
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
9
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
11
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
14
Бензема хотел вернуться в родной клуб на контракт без зарплаты, но саудовцы его не отпустили
10:38
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
3
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
7
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
8
Бубнов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
09:43
2
Журавель иронично прокомментировал стычку «Зенита» и ЦСКА, где Семака едва не избили
09:36
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+