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    «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги: подробности нового турнира

    Генеральный директор Суперлиги Европы Бернд Райхарт рассказал о скором перезапуске проекта.

    Инициаторы – «Реал», «Барселона» и «Ювентус», которые до сих пор не отказались от участия в турнире.

    В новой версии Суперлиги будет несколько дивизионов – в них запланировано участие от 60 до 80 клубов.

    От практики постоянного членства решено отказаться, чтобы сохранить спортивный принцип. Каждая команда за сезон проведет не менее 14 матчей.

    • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: Die Welt

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