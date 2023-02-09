Агент Перейры: «Трансфер Лео в Россию стал сложнее. В Бразилии он зарабатывает столько же»

Агент Рикардо Шейдт прокомментировал возможный переход защитника «Фламенго» Лео Перейры в «Краснодар».
«Трансфер Лео в Россию в данный момент представляется более сложным, чем раньше. Перейра переподписал контракт с «Фламенго» и его зарплата повысилась.
Теперь в Бразилии он зарабатывает столько же, сколько зарабатывал бы в России. Так что да, теперь все сложнее», – сообщил Шейдт.
- Перейра провел 5 матчей за «Фламенго» в этом сезоне.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
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Источник: «РБ Спорт»